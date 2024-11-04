Голливудская актриса и звезда фильма "Если я останусь" сделала каминг-аут

Американская актриса и модель Глоя Грейс Морец, известная по ролям в фильмах "Пятая волна", "500 дней лета" и "Если я останусь", публично рассказала о своей ориентации, признавшись, что ей нравятся женщины. Актриса сообщила об этом в своем Instagram, где она также поделилась, что поддерживает кандидатуру Камалы Гаррис на выборах президента США.

Звезда фильма «500 дней лета» призналась в своей ориентации

В сообщении Глоя объяснила свой выбор, заявив, что голосовала за Гаррис, потому что считает, что она сможет защитить права ЛГБТК сообщества.

"Я проголосовала досрочно и голосовала за Камалу Гаррис. На кону этих выборов так много стоит. Я считаю, что правительство не имеет права на мое тело как женщины, и что решения моего тела должны принимать только я и мой врач. Камала Гаррис защитит нас .Я верю в необходимость правовой защиты, которая защищает ЛГБТК сообщество, как лесбийка.

Относительно личной жизни, Морец раньше имел роман с Бруклином Бекхэмом, но после их расставания информация о ее отношениях не была подтверждена. Однако в 2018 году в медиа появлялись слухи о ее возможном романе с моделью Кейт Гаррисон, и предполагают, что их связь могла сохраниться до настоящего времени.

Глоя также имеет двух братьев, принадлежащих к ЛГБТК сообщества. Актриса неоднократно выступала против гомофобии и активно поддерживает права людей, независимо от их ориентации. По словам Морец, она считает важным продолжать борьбу за равенство и принятие, особенно в тяжелое время, когда многие права могут оказаться под угрозой.

Ранее "Комментарии" писали, что каминг-ауты знаменитостей не только становятся мощным сигналом для общества, поддерживающего идеи разнообразия и инклюзивности, но и несут серьезные последствия для самих звезд. Решившись на откровенность, они часто сталкиваются как с поддержкой, так и с неприятием, меняя свою личную и профессиональную жизнь. Рассмотрим истории нескольких знаменитостей, не побоявшихся рассказать миру о своей нетрадиционной ориентации.