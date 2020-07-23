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Голливудская актриса шокировала похудением на 20 килограмм

Актриса заявила, что до конца этого года сбросит 75 килограмм

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Голливудская актриса шокировала похудением на 20 килограмм

Rob Latour/Variety/Shutterstock

Известная актриса, звезда фильмов "Девичник в Вегасе" и "Холостячки" Ребел Уилсон вплотную занялась своей фигурой. Знаменитость уже сбросила 20 килограмм и не собирается останавливаться на достигнутом. Результатом своих физических тренировок она поделилась на странице в социальной сети Instagram.

Голливудская звезда еще в начале 2020 года заявила о том, что хочет сбросить 75 килограмм и собирается выполнить обещание. Актриса ежедневно занимается со своим тренером. Недавно она опубликовала фотографии со своей пробежки, где позировала в облегающем спортивном костюме, во Флориде на пляже Палм-Бич. 

На кадрах можно заменить, что фигура знаменитости действительно преобразилась, а сама звезда полна сил и энергии двигаться дальше. Ее пост собрал уже более 500 тысяч лайков и восторженные комментарии от поклонников.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британской певице Адель удалось похудеть на 45 килограмм. Недавно в социальной сети Instagram она продемонстрировала свою стройную фигуру в черном мини-платье.


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