Голливудская актриса шокировала похудением на 20 килограмм

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Светлана Шкурупий
Rob Latour/Variety/Shutterstock
Известная актриса, звезда фильмов "Девичник в Вегасе" и "Холостячки" Ребел Уилсон вплотную занялась своей фигурой. Знаменитость уже сбросила 20 килограмм и не собирается останавливаться на достигнутом. Результатом своих физических тренировок она поделилась на странице в социальной сети Instagram.
Голливудская звезда еще в начале 2020 года заявила о том, что хочет сбросить 75 килограмм и собирается выполнить обещание. Актриса ежедневно занимается со своим тренером. Недавно она опубликовала фотографии со своей пробежки, где позировала в облегающем спортивном костюме, во Флориде на пляже Палм-Бич.
На кадрах можно заменить, что фигура знаменитости действительно преобразилась, а сама звезда полна сил и энергии двигаться дальше. Ее пост собрал уже более 500 тысяч лайков и восторженные комментарии от поклонников.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британской певице Адель удалось похудеть на 45 килограмм. Недавно в социальной сети Instagram она продемонстрировала свою стройную фигуру в черном мини-платье.
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