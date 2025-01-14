Голливудская актриса трагически погибла во время пожара в Лос-Анджелесе

95-летняя актриса Делис Карри, известная по фильмам "Братья Блюз" и "Десять заповедей", скончалась в своем доме в Альтадене. Ее останки нашли в имении, которое полностью уничтожил пожар, бушующий в Калифорнии. Таким образом, голливудская актриса стала еще одной жертвой пожаров, которые опустошают Лос-Анджелес.

Делис Карри сгорела в пожаре в Лос-Анджелесе

12 января правнучка актрисы Делис Келли подтвердила смерть Делис Карри в Facebook. Это произошло после того, как останки 95-летней женщны были идентифицированы коронером.

"Около часа назад коронер подтвердил, что ее останки действительно были найдены на территории. Она повлияла на мою жизнь многими способами. Эта потеря стала сокрушительной", – написала Келли.

Как сообщают американские СМИ, 7 января Келли увезла свою прабабушку из больницы и доставила ее домой, не зная о предстоящей катастрофе. На следующее утро правнучка пыталась проверить, все ли хорошо с ее прабабушкой, ведь на телефон пришло сообщение, что в ее доме исчезла электроэнергия. Женщина поехала к Делис Карри, но ее остановил полицейский, который сообщил, что дом прабабушки полностью сгорел.

Офицер предложил женщине пойти в общественный центр Пасадены, куда были направлены переселившиеся из-за пожара жители. Однако прабабушки там не было. Прежде чем официально узнать о смерти Делис Карри, Келли в Eyewitness News рассказала, что "все еще молится о чуде", но "честно говоря, мы не очень надеемся, что она все еще с нами".

Голливудская актриса Делис Карри стала одной из по меньшей мере 24 человек, погибших в пожарах в Лос-Анджелесе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мел Гибсон выдвинул ужасную теорию заговора по пожарам в Лос-Анджелесе.

Также "Комментарии" писали о том, как начались пожары в Лос-Анджелесе.