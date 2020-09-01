Голливудский актер написал книгу для своей дочери

Известный актер, звезда фильмов "Мачо и ботан" и "Клятва" Ченнинг Татум признался, что провел карантин с пользой. В период самоизоляции он написал детскую книгу, посвятив ее своей 7-летней дочери Эверли. Об этом знаменитость сообщил на своей странице в Instagram.

Ченнинг признался, что провел карантин с дочерью и "нашел своего внутреннего ребенка". Он написал детскую книгу, которая называется "Неповторимая Спаркелла", где отметил, что его дочь Эверли является для него лучшим учителем и он хотел бы проводить с ней больше времени.

Ченнинг Татум

В книге рассказывается история девочки Эллы, которая любили блестящие вещи, но придя в школу, она заметила, что одноклассники смеются над ее нарядом. Элла захотела сменить стиль одежды, но отец ее остановил и объяснил, как важно в жизни оставаться собой, несмотря на мнение других людей.

Известно, что "Неповторимая Спаркелла" от Ченнинг Татума появится в продаже в мае следующего года.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 12-летняя дочь актрисы Дженнифер Лопес написала свою первую книгу.

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