Голливудский актер стал отцом в шестой раз

Алек Болдуин и его супруга Хилари | img-s3.onedio.com

В семье голливудской знаменитости, звезды фильмов "Сиротский Бруклин" и "На грани" Алека Болдуина произошло радостное событие. Актер в шестой раз стал папой. Эту новость сообщила на своей странице в Instagram его супруга Хилари.

62-летний актер стал папой на днях, но имя и пол малыша пока звездное семейство держит в секрете. Хилари лишь отметила, что он идеален и они с супругом очень счастливы. Также она призвала поклонников следить за ее страничкой, потому что вскоре она раскроет имя малыша.

Также Хилари опубликовала фотографию из больницы, на которой держит своего новорожденного ребенка, а рядом с ней сидит Алек Болдуин.

Поклонники и друзья поздравляют звездную пару с пополнением и желают их малышу крепкого здоровья и счастья.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что для супруги Алека Болдуина это была непростая беременность, ведь Хилари до этого потеряла двоих детей на ранних сроках беременности. Последний выкидыш случился в ноябре 2019 года, и знаменитость поделилась своими переживаниями с подписчиками в Instagram, опубликовав щемящее душу видео.

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