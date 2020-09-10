kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.09.2020

BTC/USD

10300.79

ETH/USD

364.59

LTC/USD

48.40

НБУ 10.09.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Голливудский актер стал отцом в шестой раз
commentss НОВОСТИ Все новости

Голливудский актер стал отцом в шестой раз

Имя ребенку актер с женой еще не придумали

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Голливудский актер стал отцом в шестой раз

Алек Болдуин и его супруга Хилари | img-s3.onedio.com

В семье голливудской знаменитости, звезды фильмов "Сиротский Бруклин" и "На грани" Алека Болдуина произошло радостное событие. Актер в шестой раз стал папой. Эту новость сообщила на своей странице в Instagram его супруга Хилари.

62-летний актер стал папой на днях, но имя и пол малыша пока звездное семейство держит в секрете. Хилари лишь отметила, что он идеален и они с супругом очень счастливы. Также она призвала поклонников следить за ее страничкой, потому что вскоре она раскроет имя малыша.

Также Хилари опубликовала фотографию из больницы, на которой держит своего новорожденного ребенка, а рядом с ней сидит Алек Болдуин. 

Поклонники и друзья поздравляют звездную пару с пополнением и желают их малышу крепкого здоровья и счастья.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что для супруги Алека Болдуина это была непростая беременность, ведь Хилари до этого потеряла двоих детей на ранних сроках беременности. Последний выкидыш случился в ноябре 2019 года, и знаменитость поделилась своими переживаниями с подписчиками в Instagram, опубликовав щемящее душу видео.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!