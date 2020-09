Готов снова сыграть Гарри Поттера: Дэниел Рэдклифф рассказал, при каком условии снова вернется к роли

Популярный актер Дэниел Рэдклифф рассказал, что готов снова перевоплотиться в Гарри Поттера, но при выполнении одного условия: Джоан Роулинг не должна принимать участие в работе над проектом. Об этом пишет издание We Got This Covered.

Дэниел Рэдклифф. Фото: file.liga.net

Такое заявление Дэниел сделал после того, как писательница в своих постах в Твиттере высказала свою нетерпимость трансгендерам, небинарным людям и людям с гендерной нонконформностью. В сообщениях она иронизировала над одним из заголовков статьи журнала Devex. Актер решил не стоять в стороне, прокомментировав ее пост в социальных сетях. Рэдклифф попросил прощения за позицию писательницы и подготовил целое эссе, которое опубликовано на сайте проекта Trevor.

Известно, что Дэниел Рэдклифф принял участие в проекте Harry Potter at Home, когда был объявлен карантин во всем мире. Вместе со своими коллегами по цеху он прочитал все 17 глав из первой книги — "Гарри Поттер и философский камень".

