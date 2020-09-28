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Готов снова сыграть Гарри Поттера: Дэниел Рэдклифф рассказал, при каком условии снова вернется к роли

Дэниел критикует писательницу за ее высказывания

28 сентября 2020, 17:40
Автор:

Любовь Блажко

Популярный актер Дэниел Рэдклифф рассказал, что готов снова перевоплотиться в Гарри Поттера, но при выполнении одного условия: Джоан Роулинг не должна принимать участие в работе над проектом. Об этом пишет издание We Got This Covered.

Готов снова сыграть Гарри Поттера: Дэниел Рэдклифф рассказал, при каком условии снова вернется к роли

Дэниел Рэдклифф. Фото: file.liga.net

Такое заявление Дэниел сделал после того, как писательница в своих постах в Твиттере высказала свою нетерпимость трансгендерам, небинарным людям и людям с гендерной нонконформностью. В сообщениях она иронизировала над одним из заголовков статьи журнала Devex. Актер решил не стоять в стороне, прокомментировав ее пост в социальных сетях. Рэдклифф попросил прощения за позицию писательницы и подготовил целое эссе, которое опубликовано на сайте проекта Trevor.

Известно, что Дэниел Рэдклифф принял участие в проекте Harry Potter at Home, когда был объявлен карантин во всем мире. Вместе со своими коллегами по цеху он прочитал все 17 глав из первой книги — "Гарри Поттер и философский камень".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, шесть фунтов стерлингов за бутылку: в Британии появилось сливочное пиво из Гарри Поттера. Фанаты Гарри Поттера теперь смогут полакомиться сливочным пивом, которое можно будет купить в разных магазинах Великобритании или заказать онлайн. Создатели этого продукта позаботились о том, чтобы его смогли попробовать все желающие. Поэтому сливочное пиво безалкогольное, его могут употреблять даже веганы. 




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