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Громко и с удовольствием: известная певица рассказала, как праздновала развод с мужем-предателем

Алсу не простила измену своему мужу, которому она родила троих детей.

15 ноября 2024, 23:10
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Лиля Воробьева

Популярная российская певица Алсу, воздерживающаяся от комментариев по поводу войны России против Украины, поделилась переживаниями о своем разводе с мужем Яном Абрамовым.

Громко и с удовольствием: известная певица рассказала, как праздновала развод с мужем-предателем

Певица Алсу (фото из открытых источников)

Как сообщает российское пропагандистское издание Стархит, после развода артистка почувствовала, что полюбила себя еще больше.

"После развода не было желания менять прическу. В этот раз я полюбила себя еще больше, и я довольна своей жизнью. Развод я отпраздновала в караоке", – отметила она.

Алсу поя исполнила романтическую песню, а затем отправилась в путешествие. "Шопинг уже не доставляет мне радости, но были бьюти-процедуры. Обожаю массаж", — добавила 41-летняя певица.

Во время развода с Абрамовым, сопровождавшегося большим количеством скандалов, Алсу не приняла попытки мужа восстановить семью.

"Я не люблю ложь и лицемерие, не поддерживаю притворство. Надо все называть своими именами. Ну вот, я ей и рекламу сделала. "Бизнес" будет процветать. Только, пожалуйста, не забывай платить налоги!" – так певица прокомментировала ситуацию с Анастасией Решетовой, с которой у ее мужа был роман.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывший муж российской певицы закрутил роман с 20-летней богачкой . Российская певица Алсу и ее бывший муж Ян Абрамов, долгое время находившиеся в центре внимания из-за процесса развода, пока не могут найти компромисс в вопросе раздела имущества. Это стало причиной ряда публичных заявлений и скандалов, сопровождавших развод пара. Известно, что после бракосочетания Ян Абрамов не остался в одиночестве и начал выстраивать новые отношения.



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Источник: https://www.starhit.ru/novosti/alsu-rasskazala-kak-ot-vsei-dushi-otmetila-razvod-s-yanom-abramovym-5948331/
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