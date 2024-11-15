Громко и с удовольствием: известная певица рассказала, как праздновала развод с мужем-предателем

Популярная российская певица Алсу, воздерживающаяся от комментариев по поводу войны России против Украины, поделилась переживаниями о своем разводе с мужем Яном Абрамовым.

Певица Алсу (фото из открытых источников)

Как сообщает российское пропагандистское издание Стархит, после развода артистка почувствовала, что полюбила себя еще больше.

"После развода не было желания менять прическу. В этот раз я полюбила себя еще больше, и я довольна своей жизнью. Развод я отпраздновала в караоке", – отметила она.

Алсу поя исполнила романтическую песню, а затем отправилась в путешествие. "Шопинг уже не доставляет мне радости, но были бьюти-процедуры. Обожаю массаж", — добавила 41-летняя певица.

Во время развода с Абрамовым, сопровождавшегося большим количеством скандалов, Алсу не приняла попытки мужа восстановить семью.

"Я не люблю ложь и лицемерие, не поддерживаю притворство. Надо все называть своими именами. Ну вот, я ей и рекламу сделала. "Бизнес" будет процветать. Только, пожалуйста, не забывай платить налоги!" – так певица прокомментировала ситуацию с Анастасией Решетовой, с которой у ее мужа был роман.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывший муж российской певицы закрутил роман с 20-летней богачкой . Российская певица Алсу и ее бывший муж Ян Абрамов, долгое время находившиеся в центре внимания из-за процесса развода, пока не могут найти компромисс в вопросе раздела имущества. Это стало причиной ряда публичных заявлений и скандалов, сопровождавших развод пара. Известно, что после бракосочетания Ян Абрамов не остался в одиночестве и начал выстраивать новые отношения.