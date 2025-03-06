Российская певица Наташа Королева, родом из Киева, продолжает выступать в России и умалчивает о войне в Украине. На одном из ее концертов в Кремле по случаю Международного женского дня она стала свидетелем того, как юмористка Елена Воробей начала мыть сцену на коленях.

Наташа Королева (фото из открытых источников)

"С этого я начинала: таковы были мои первые шаги в шоу-бизнесе", — отметила Воробей, а Королева поддержала ее, вытирая пол своим платьем.

"Сцену я еще в Кремле не мила", — сказала она, комментируя свое участие в выступлении.

Кроме того, в одном из номеров Королева предстала перед публикой в спортивном костюме с надписью СССР. В ходе выступления она выразила надежду, что "в мире не будет никаких конфликтов" и что "нам принадлежат положительные изменения".

"Чтобы мы снова жили и радовались жизни. И чтобы во всем мире не было никаких конфликтов. Дай Бог, так и будет. Сейчас наметились положительные изменения", — издала предательница.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая певица из Украины пожаловалась на Пугачеву . Российская певица Наташа Королева, родившаяся в Киеве, но поддержавшая полномасштабную агрессию России против Украины, поделилась воспоминаниями о первой встрече с Аллой Пугачевой, а также выразила свое возмущение из-за, как она считает, унизительного отношения со стороны примадонны.

Как сообщает пропагандистское издание "Стархит", Королева вспоминает, что на момент знакомства ей было 16 лет, и она только начинала свой путь в шоу-бизнесе. По ее мнению, Пугачева не проявила к ней должного внимания и не воспринимала серьезно.

"У меня были неприятные моменты с той же Аллой Борисовной. Было обидно, потому что я не понимала, за что ко мне такое отношение. Я же смотрела на нее в телевизоре и восхищалась талантом, харизмой, песнями — составила для себя ее определенный образ. а, сталкиваясь с ней в жизни, она оказывается совсем другой. Особенно, когда тебе еще мало лет, только 16-17, это вдвойне неприятно.

