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Лиля Воробьева
Российская певица Наташа Королева, родом из Киева, продолжает выступать в России и умалчивает о войне в Украине. На одном из ее концертов в Кремле по случаю Международного женского дня она стала свидетелем того, как юмористка Елена Воробей начала мыть сцену на коленях.
Наташа Королева (фото из открытых источников)
"Сцену я еще в Кремле не мила", — сказала она, комментируя свое участие в выступлении.
Кроме того, в одном из номеров Королева предстала перед публикой в спортивном костюме с надписью СССР. В ходе выступления она выразила надежду, что "в мире не будет никаких конфликтов" и что "нам принадлежат положительные изменения".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая певица из Украины пожаловалась на Пугачеву . Российская певица Наташа Королева, родившаяся в Киеве, но поддержавшая полномасштабную агрессию России против Украины, поделилась воспоминаниями о первой встрече с Аллой Пугачевой, а также выразила свое возмущение из-за, как она считает, унизительного отношения со стороны примадонны.Как сообщает пропагандистское издание "Стархит", Королева вспоминает, что на момент знакомства ей было 16 лет, и она только начинала свой путь в шоу-бизнесе. По ее мнению, Пугачева не проявила к ней должного внимания и не воспринимала серьезно.
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