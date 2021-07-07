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Главная Новости Звезды персона Играл за национальную сборную: украинский футболист перешел в российский клуб
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Играл за национальную сборную: украинский футболист перешел в российский клуб

Официально: украинец Дмитрий Иванисеня будет играть в России

сегодня, 15:04
Автор:

Лиля Воробьева

Бывший полузащитник луганской "Зари" и воспитанник донецкого "Шахтера" Дмитрий Иванисеня подписал контракт на три года с самарским футбольным клубом "Крылья Советов". На официальном сайте команды уже опубликовали сообщение о новом игроке.

Играл за национальную сборную: украинский футболист перешел в российский клуб

Дмитрий Иванисеня. Фото: www.kc-camapa

Ранее в СМИ появилась информация, что украинец уже прибыл в расположение футбольного клуба Самары. Однако недавно сам Дмитрий Иванисеня на своей странице в Instagram подтвердил свой трансфер.

27-летний спортсмен написал, что рад присоединиться к российской команды и с честью и достоинством будет защищать клуб на футбольном поле.

"Искренне рад присоединиться к команде. С честью и достоинством буду защищать цвета такого клуба, как "Крылья Советов", — прокомментировал свой контракт футболист.

Кто такой Дмитрий Иванисеня и что о нем известно?

Известно, что 27-летний спортсмен является воспитанником донецкого "Шахтера". Однако он не смог остаться в составе этой команды. Футболиста неоднократно арендовала команда из Мариуполя.

В футбольном сезоне 2018 и 2019 принял решение работать за границей, подписал контракт с "Динамо" в Тбилиси. Последние два сезона Дмитрий был полузащитником луганской "Зари". В последнем сезоне за команду из Луганска он провел 21 футбольный матч и запомнился пятью голами, забитыми в ворота противника.

Кроме того, футболист осенью 2019 вышел на поле в составе национальной сборной по футболу против команды из Эстонии. Иванисеня провел 14 игр в Лиге Европы, забил 1 гол и отметился результативной передачей.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что назвали лучшего футболиста мира за последние десять лет.


 



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Источник: http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18939
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Обусуждения

Ирина

сегодня, 14:39

Украинским легионерам в Раше Враги сожгли родную хату, Сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату, Кому нести печаль свою? Михаил Исаковский Враги сожгли соседей хату, Сгубили не одну семью… А футболёрам нету дела, Опять заныли песнь свою! «Вони – трудяги-роботяги, Заробітчани, як усі… Їм треба сім’ї годувати, Однак в ЄС візьмуть не всіх»… Они – «нормальные ребята», И им нас…ать и наплевать, Кого теперь своим футболом Их подрядили развлекать! Враги сожгли чужие хаты, Сгубили не его семью… И этим ватным отщепенцам Плевать на Родину свою!... Но сколь веревочке не виться, Придет логический конец – Предателей НИГДЕ не любят, Их ждет заведомый … трындец! И мне плевать на их обиды, Моя – во много раз сильней, Что я так долго принимала Тупых ублюдков за людей! Извините за резкость, сначала Нойок допёк, теперь вот Иванисеня!

ANDRIY

сегодня, 14:27

донецкие прутся от раши

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