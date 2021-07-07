Играл за национальную сборную: украинский футболист перешел в российский клуб

Бывший полузащитник луганской "Зари" и воспитанник донецкого "Шахтера" Дмитрий Иванисеня подписал контракт на три года с самарским футбольным клубом "Крылья Советов". На официальном сайте команды уже опубликовали сообщение о новом игроке.

Дмитрий Иванисеня. Фото: www.kc-camapa

Ранее в СМИ появилась информация, что украинец уже прибыл в расположение футбольного клуба Самары. Однако недавно сам Дмитрий Иванисеня на своей странице в Instagram подтвердил свой трансфер.

27-летний спортсмен написал, что рад присоединиться к российской команды и с честью и достоинством будет защищать клуб на футбольном поле.

"Искренне рад присоединиться к команде. С честью и достоинством буду защищать цвета такого клуба, как "Крылья Советов", — прокомментировал свой контракт футболист.

Кто такой Дмитрий Иванисеня и что о нем известно?

Известно, что 27-летний спортсмен является воспитанником донецкого "Шахтера". Однако он не смог остаться в составе этой команды. Футболиста неоднократно арендовала команда из Мариуполя.

В футбольном сезоне 2018 и 2019 принял решение работать за границей, подписал контракт с "Динамо" в Тбилиси. Последние два сезона Дмитрий был полузащитником луганской "Зари". В последнем сезоне за команду из Луганска он провел 21 футбольный матч и запомнился пятью голами, забитыми в ворота противника.

Кроме того, футболист осенью 2019 вышел на поле в составе национальной сборной по футболу против команды из Эстонии. Иванисеня провел 14 игр в Лиге Европы, забил 1 гол и отметился результативной передачей.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что назвали лучшего футболиста мира за последние десять лет.





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