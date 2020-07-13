Илон Маск может приехать в Украину

Известного инженера и изобретателя Илона Маска пригласили в Украину, Житомирскую область, где родился и рос легендарный конструктор космической ракеты Сергей Королёв. Об этом сообщается в Twitter посольством Украины в США.

Такое приглашение поступило после того, как 11 июля Илон Маск заявил, что общался с потомками Сергея Королёва, которые проживают в Москве.

"Сергей Королёв - это легенда происхождением из Украины. Кстати, в его родном городе Житомире есть замечательный музей Королёва. Вас очень ждут , Илон Маск, приезжайте и посмотрите. Вам понравится Украина", - указано в сообщении.

Ранее сам Маск рассказал, что общался по видеосвязи с внуком советского академика Андреем Королёвым.

"Он был лучшим", - написал американский инженер о своем советском предшественнике.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что главное изобретение Илона Маска ракета Falcon-9 доставила 60 спутников Земли.

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