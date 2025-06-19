Российская гимнастка Алина Кабаева, часто упоминаемая в СМИ как вероятная партнерша президента РФ Владимира Путина, недавно появилась на публике.

Алина Кабаева (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские медиа, спортсменка появилась на спортивном мероприятии в черном платье, которое дополнила серьгами с жемчугом.

Также отмечается, что Кабаева выбрала для выхода яркий макияж и легкую прическу.

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что облик гимнастки заметно изменился. Они предположили, что изменения могут быть связаны с вмешательством пластических хирургов.

"Какая она была хорошенькая, привлекательная, а сейчас ботоксом все испортила";

"Зачем исказила себя ботоксом?";

"Видно, что тренируют другие, приехавшая прокомментировала на камеру и луга выгуляла. Лицо тяжелое, сделанное", – таковы были комментарии некоторых россиян в сети.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в сеть попало видео, как любовница Путина издевается над детьми . В сети появилось видео, на котором любовница террориста Путина Алина Кабаева жестко обращается с юными спортсменками.

Запись опубликовала пропагандистское СМИ Showbusiness24 на странице в Instagram. На видео Кабаева вычитывает плачущую девочку, используя методы давления, подобные тем, которые Путин применял к Шойгу за военные провалы в Украине. Она четко и угрожающе произносит каждое слово: "Я тебя не пугаю. Если ты вот так выйдешь мне еще раз и сделаешь прогон, я пойду сейчас с тобой, соберу сумки и ты поедешь домой. Ты меня поняла?" После этого Кабаева щелкает пальцами, заставляя заплаканного ребенка смотреть на выступление других спортсменок.