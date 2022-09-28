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Искусственный интеллект показал, как выглядели бы мертвые звезды в старости. Узнаете ли вы их (ФОТО)

Художник использовал ИИ и создал изображения давно погибших звезд.

сегодня, 12:10
Автор:

Slava Kot
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Турецкий художник Alper Yesiltas на основе искусственного интеллекта создал изображение мертвых знаменитостей в старости. Фото звезд он выложил в своем Instagram.

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы мертвые звезды в старости. Узнаете ли вы их (ФОТО)

Искусственный интеллект показал, как выглядели мертвые звезды в старости

Среди знаменитостей известные певцы, актеры и политические лидеры. Турецкий фотограф при использовании искусственного интеллекта пытался воспроизвести внешний вид известных людей в старости. Как отметил Alper Yesiltas, самым трудным для него было создать максимально близкие к реальности изображения.

Турецкий художник назвал проект "Вроде бы ничего не произошло", ведь главная особенность всех изображений, что этих звезд уже давно нет в живых и мы не смогли увидеть их старость.

Среди созданных изображений присутствуют музыканты Курт Кобейн, Джон Леннон, Элвис Пресли, Джими Хендрикс, Майкл Джексон, Фредди Меркьюри. Кроме того, Alper Yesiltas смог показать в старости звезду саги о "Бэтмене" сыгравшего Джокера актера Хита Леджера, а также Пола Уокера, актера известного из серии фильмов "Форсаж".

Также художник создал изображение принцессы Дианы.

Ознакомиться с работами на основе искусственного интеллекта, которые создал турецкий фотограф Alper Yesiltas, можно ниже.

Джон Леннон

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы мертвые звезды в старости. Узнаете ли вы их (ФОТО) - фото 2

Фредди Меркьюри

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы мертвые звезды в старости. Узнаете ли вы их (ФОТО) - фото 3

Майкл Джексон

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы мертвые звезды в старости. Узнаете ли вы их (ФОТО) - фото 4

Курт Кобейн

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы мертвые звезды в старости. Узнаете ли вы их (ФОТО) - фото 5

Элвис Пресли

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы мертвые звезды в старости. Узнаете ли вы их (ФОТО) - фото 6

Джими Хендрикс

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы мертвые звезды в старости. Узнаете ли вы их (ФОТО) - фото 7

Пол Уокер

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы мертвые звезды в старости. Узнаете ли вы их (ФОТО) - фото 8

Хит Леджер

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы мертвые звезды в старости. Узнаете ли вы их (ФОТО) - фото 9

Принцесса Диана

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы мертвые звезды в старости. Узнаете ли вы их (ФОТО) - фото 10

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что французское правительство с помощью искусственного интеллекта смогло дополнительно собрать 10 млн евро налогов.

Также "Комментарии" писали о том, как изменились герой фильма "Гарри Поттер" с момента выхода первой части, увидевшей свет 2 в далеком 2001 году.




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Источник: https://www.instagram.com/p/ChrtpCyM5uD/
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