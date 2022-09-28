Искусственный интеллект показал, как выглядели бы мертвые звезды в старости. Узнаете ли вы их (ФОТО)

Турецкий художник Alper Yesiltas на основе искусственного интеллекта создал изображение мертвых знаменитостей в старости. Фото звезд он выложил в своем Instagram.



Искусственный интеллект показал, как выглядели мертвые звезды в старости

Среди знаменитостей известные певцы, актеры и политические лидеры. Турецкий фотограф при использовании искусственного интеллекта пытался воспроизвести внешний вид известных людей в старости. Как отметил Alper Yesiltas, самым трудным для него было создать максимально близкие к реальности изображения.

Турецкий художник назвал проект "Вроде бы ничего не произошло", ведь главная особенность всех изображений, что этих звезд уже давно нет в живых и мы не смогли увидеть их старость.

Среди созданных изображений присутствуют музыканты Курт Кобейн, Джон Леннон, Элвис Пресли, Джими Хендрикс, Майкл Джексон, Фредди Меркьюри. Кроме того, Alper Yesiltas смог показать в старости звезду саги о "Бэтмене" сыгравшего Джокера актера Хита Леджера, а также Пола Уокера, актера известного из серии фильмов "Форсаж".

Также художник создал изображение принцессы Дианы.

Ознакомиться с работами на основе искусственного интеллекта, которые создал турецкий фотограф Alper Yesiltas, можно ниже.

Джон Леннон

Фредди Меркьюри





Майкл Джексон





Курт Кобейн

Элвис Пресли



Джими Хендрикс

Пол Уокер

Хит Леджер

Принцесса Диана





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что французское правительство с помощью искусственного интеллекта смогло дополнительно собрать 10 млн евро налогов.

Также "Комментарии" писали о том, как изменились герой фильма "Гарри Поттер" с момента выхода первой части, увидевшей свет 2 в далеком 2001 году.





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