Исламские радикалы пригрозили отрезать голову Ксении Собчак

Ксении Собчак поступают угрозы от исламистов лишить ее жизни путем усечения ей головы. Об этом она поделилась с поклонниками в Telegram-канале.

По словам Собчак, это связано с тем, что она поддержала Президента Франции Эммануэля Макрона и высказалась по поводу полемики главы Чечни Рамзана Кадырова с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, заявив, что тому не мешало бы заняться поднятием уровня медицины в Чечне, а не критиковать лидера Франции.

Известно, что ранее экс-кандидат в Президенты РФ отреагировала на последние кровавые события во Франции, связанные с шутливыми изображениями пророка Мохаммада, заявив, что карикатуры могут быть как удачные, так и не очень. Но если человек мудр, то спровоцировать его неприятной картинкой практически невозможно.

"Мудрый человек пройдет мимо, брезгливо пожав плечами. Дурак-полезет в драку", — отметила Собчак.

После перечисленных событий, она получила ряд нелицеприятных угроз на номер своего телефона. В скрине сообщения, которые женщина выложила в своем аккаунте, видно, как неизвестный пишет, что Собчак может лишиться головы за свои предыдущие высказывания. Причем по словам телеведущей, к ней подобного рода сообщения поступают часто.

В свою очередь, последнее слово Собчак оставила за собой:

"Товарищи, которые подобное пишут, вы понимаете, что этим вы позорите нормальных, законопослушных мусульман?", ‒ написала она под постом.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что исламские хакеры атаковали ряд французских сайтов и призвали к вражде.





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