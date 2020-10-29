Исламские радикалы пригрозили отрезать голову Ксении Собчак

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Дмитрий Симоненко
Ксении
Собчак поступают угрозы от исламистов лишить ее жизни путем усечения ей головы.
Об этом она поделилась с поклонниками в Telegram-канале.
По словам
Собчак, это связано с тем, что она поддержала Президента Франции Эммануэля
Макрона и высказалась по
поводу полемики главы Чечни Рамзана Кадырова с пресс-секретарем президента РФ
Дмитрием Песковым, заявив, что тому не мешало бы заняться поднятием уровня
медицины в Чечне, а не критиковать лидера Франции.
Известно, что ранее экс-кандидат в Президенты РФ отреагировала на последние кровавые события во Франции, связанные с шутливыми изображениями пророка Мохаммада, заявив, что карикатуры могут быть как удачные, так и не очень. Но если человек мудр, то спровоцировать его неприятной картинкой практически невозможно.
После перечисленных
событий, она получила ряд нелицеприятных угроз на номер своего телефона. В скрине
сообщения, которые женщина выложила в своем аккаунте, видно, как неизвестный
пишет, что Собчак может лишиться головы за свои предыдущие высказывания.
Причем по словам телеведущей, к ней подобного рода сообщения поступают часто.
В свою очередь, последнее слово Собчак оставила за собой:
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что исламские хакеры атаковали ряд французских сайтов и призвали к вражде.
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