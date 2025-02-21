logo

BTC/USD

98431.71

ETH/USD

2800.75

LTC/USD

135.24

USD/UAH

41.83

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Из-за трактора погибла 18-летняя королева красоты
commentss НОВОСТИ Все новости

Из-за трактора погибла 18-летняя королева красоты

Девушка прожила всего 18 лет и погибла неожиданно.

сегодня, 02:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Королева конкурса красоты "Мисс Юна США" и перспективная гуманитарная деятельница трагически погибла на этой неделе в автокатастрофе во Флориде.

Из-за трактора погибла 18-летняя королева красоты

Каданс Фредериксен (фото из открытых источников)

Как сообщает People, к моменту смерти ей было 18 лет.

Каданс Фредериксен, представлявшая округ Окалуза среди подростков на конкурсе "Мисс Флорида Юна США" 2024 года, погибла в результате столкновения ее автомобиля с трактором.

По информации властей, по неустановленным причинам управляемая ею машина выехала за пределы своей полосы, пересекла центральную линию и оказалась на встречной полосе, где произошло столкновение с тягачом.

Другим участником ДТП был 56-летний мужчина из Милтона, получивший незначительные повреждения.

Фредериксен, выпускница школы Бейкера, недавно получила одобрение от девяти колледжей и мечтала стать ветеринаром, чтобы помогать животным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярная блоггерша внезапно умерла во время ужина. Трагедия произошла во время ужина в ресторане в Нью-Йорке. Семья Акости сообщила, что она начала задыхаться и испытывала трудности с дыханием, после чего у нее случился сердечный приступ. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли.

Акоста была известна своей борьбой со стереотипами о теле и собственными рассказами о буллинге из-за веса в детстве. Она мотивировала своих подписчиков любить себя, невзирая на внешние обстоятельства. В 2017 году она выпустила песню

"Me Amo y No Me Importa" ("Я люблю себя и мне все равно"), ставшую отражением ее жизненной философии. В тексте песни говорится о самоуверенности и умении постоять за себя: "Я другая, и меня называют Killadamente. Даже если я падаю, я внезапно встаю снова. Я смела, я немного высокомерна. Я много забочусь о себе, потому что я та, кто может постоять за себя."

 





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://people.com/miss-teen-usa-pageant-queen-eighteen-dies-florida-car-crash-11682145
Теги:

Новости

Все новости