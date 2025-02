Из-за трактора погибла 18-летняя королева красоты

Королева конкурса красоты "Мисс Юна США" и перспективная гуманитарная деятельница трагически погибла на этой неделе в автокатастрофе во Флориде.

Каданс Фредериксен (фото из открытых источников)

Как сообщает People, к моменту смерти ей было 18 лет.

Каданс Фредериксен, представлявшая округ Окалуза среди подростков на конкурсе "Мисс Флорида Юна США" 2024 года, погибла в результате столкновения ее автомобиля с трактором.

По информации властей, по неустановленным причинам управляемая ею машина выехала за пределы своей полосы, пересекла центральную линию и оказалась на встречной полосе, где произошло столкновение с тягачом.

Другим участником ДТП был 56-летний мужчина из Милтона, получивший незначительные повреждения.

Фредериксен, выпускница школы Бейкера, недавно получила одобрение от девяти колледжей и мечтала стать ветеринаром, чтобы помогать животным.

