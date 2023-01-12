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Известная актриса поддерживает действия Кремля и едет на Донбасс, а ее сын воюет против украинцев

Сын Яны Поплавской думает не только воевать против Украины, но и снимать кино

12 января 2023, 22:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Любимая для многих из прошлого "Красная Шапочка" Яна Поплавская вместе с сыном поддерживает кровавую войну в Украине. Клим Поплавский добровольно пошел на войну, чтобы стрелять в украинцев. Сейчас сама россиянка намерена посетить Донбасс с гуманитарной помощью для путинских убийц. Уже через несколько дней киноактриса поедет в восточные регионы Украины, информирует издание " КП ".

Известная актриса поддерживает действия Кремля и едет на Донбасс, а ее сын воюет против украинцев

Яна Поплавская (фото из открытых источников)

"У меня сейчас собран огромный груз, и я сама поеду на Донбасс", — говорит россиянка.

Как утверждается в публикации, недавно активная пропагандистка кремлевского режима отправляла сына в ряды оккупантов. Вместе с тем Клим там будет не только стрелять, но и намерен снимать кино.

"Сын прошел обучение в Гудермесе, сам экипировался, сам работает, снимает. Я его люблю, уважаю и горжусь им", — говорит мать российского оккупанта.

Когда-то любимая всеми "Красная Шапочка" – сегодня настоящий кремлевский пропагандист и украинофоб.

Еще в 2017 году актриса публично предъявила обвинения украинцам в убийстве мирных граждан Донбасса, называя наших военных "ублюдками" и "тварями".

Поплавская также поддерживает войну в Украине и называет ее как не иначе, как "спасение Донбасса".

Кстати, россиянка стала знаменитой в 10 лет, сыграв детскую роль Красной Шапочки в кинофильме "О Красной Шапочке" в далеком 1977 году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер едет убивать украинцев . Российский артист, исполнивший известную ранее песню "Комарово", Игорь Скляр уезжает на войну в Украину. Совсем скоро он вступит в ряды кафиров и уйдет на фронт.



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