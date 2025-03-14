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Известная актриса сериала «Сваты» стала мамой во второй раз

Актриса сериала «Сваты» Анна Кошмал родила второго ребенка

сегодня, 07:44
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Автор:
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Недилько Ксения

Украинская актриса Анна Кошмал, наиболее известная своей ролью в сериале "Сваты", где сыграла Женю, стала мамой во второй раз. Об этом 30-летняя знаменитость сообщила в своем Instagram.

Известная актриса сериала «Сваты» стала мамой во второй раз

Кадр из сериала "Сваты"

"Софийка вошла в чат 11.03.2025. Счастье весом в четыре килограмма наконец-то на ручках! Мы безгранично счастливы!

Благодарю всех врачей, которые сделали появление на свет принцессы максимально комфортным и быстрым.

Спасибо любимому, моей семье и друзьям за поддержку и любовь. Теперь привыкаем к новому прекрасному статусу – родители двоих", – написала Анна Кошмал под публикацией.

На фото и видео Анна показала выписку из роддома, где друзья и родные встретили ее с дочерью, а также фото украшенной комнаты и тортик по случаю появления маленького человека.

У Анны уже есть сын Михаил, который ходит в первый класс. Во время беременности актриса активно занималась йогой, о чем публиковала в своем блоге.

Известная актриса сериала «Сваты» стала мамой во второй раз - фото 2
Известная актриса сериала «Сваты» стала мамой во второй раз - фото 3
Известная актриса сериала «Сваты» стала мамой во второй раз - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Меган Фокс в четвертый раз беременна и это будет первый общий ребенок с ее любимым – 34-летним музыкантом Machine Gun Kelly. Радостной новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Она опубликовала провокационный снимок, на котором позирует нагой и вся облита черной краской. Одной рукой Меган прикрывает грудь, а другой держится за заметно округлый беременный живот. На другой фотографии Фокс показывает тест на беременность с положительным результатом. "Ничего действительно не потеряно. С возвращением", — подписала она фото.

Меган Фокс пережила выкидыш на 10 неделе беременности. Об этом она рассказала в своих мемуарах. Ребенок был от Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер). Более 10 лет Меган была замужем за американским актером Брайаном Остин Грином. У них есть трое сыновей: Ноа (27 сентября 2012 года), Боди (12 февраля 2014 года) и Джорни (4 августа 2016 года).



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