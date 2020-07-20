Известная американская актриса готовится стать матерью

Популярная американская исполнительница рэпа и актриса Ники Минаж сообщила, что ожидает первенца вместе со своим супругом Кеннетом Петти. Об этом она оповестила фанатов в Instagram.

Минаж опубликовала серию снимков в пикантных нарядах, которые демонстрируют заметно округлившийся живот будущей матери.

Интересно, что для певицы в 37-летнем возрасте это будет первый опыт рождения ребенка, и она счастлива, что весь процесс беременности проходит естественным путем.





Отметим, что мировая пресса не раз обращала внимание на своеобразный выбор певицы, чей муж был неоднократно судим и даже отбывал срок в американских колониях по обвинению в тяжких преступлениях - попытку изнасилования и убийство.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ники Минаж примерила одежду украинского дизайнера в погоне за новым эпатажным образом, чем она давно прославилась в кругу своих поклонников.

Для снимка Ники Минаж выбрала облегающее боди и леггинсы из коллекции FW19 с реалистичным черно-белым принтом в виде обнаженного тела.

К слову, одежду бренда не впервые выбирают звезды мирового масштаба. Ранее в вещах марки были замечены Кортни Кардашьян, Сита Абеллан, Лиза Оуэн, Томми Кэш, Ксения Собчак, Вера Брежнева и другие.

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