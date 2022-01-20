Известная фолк-певица умерла, намеренно заразившись COVID-19

Чешская фолк-певица умерла после того, как намеренно заразилась Covid, чтобы получить медицинский пропуск, который позволял бы ей посещать заведения, заблокированные для тех, кто не подтверждает вакцинацию или недавнее выздоровление от инфекции. Об этом сообщает The Guardian.

Чешская фолк-певица Хана Горка - The Guardian

57-летняя Хана Горка, которая была вокалисткой группы Asonance, скончалась, сообщил ее сын Ян Рек. Она добровольно подверглась влиянию вируса, когда ее муж и сын, оба вакцинированы, подхватили его перед Рождеством, сказал Рек общественному радио iRozhlas.cz.

"Она решила продолжать нормально жить с нами и предпочла заразиться болезнью, чем привиться", — сказал Рек.

За два дня до смерти Горка написала в соцсетях: "Я выжила… Было напряженно. Теперь будет театр, сауна, концерт… и срочная поездка на море".

Для доступа к культурным и спортивным объектам, а также для путешествий и посещения баров и ресторанов в государстве-члене ЕС, которое сталкивается с растущим количеством Covid, требуется доказательство вакцинации или недавней инфекции.

Рек обвинил в смерти местное движение против вакцинации, сказав, что его лидеры убедили его мать не делать вакцину.

"Я точно знаю, кто повлиял на нее… Мне грустно, что она верила незнакомцам больше, чем своим родным", – сказал Рек.

Как сообщали ранее "Комментарии", эксперты объяснили , есть ли потеря обоняния и вкуса распространенным симптомом штамма Omicron. Вариант Omicron сделал традиционные симптомы COVID-19 менее распространенными, в то время как симптомы простуды, такие как насморк, чихание и боль в горле стали более распространенными, особенно среди вакцинированных людей.

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