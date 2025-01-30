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Известная певица из РФ призналась, что ей диагностировали смертельную болезнь

Диана Гурцкая рассказала, с какими сложностями она столкнулась.

сегодня, 00:45
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Автор:
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Лиля Воробьева

Российская певица Диана Гурцкая, поддерживающая агрессивную политику России по отношению к Украине, поделилась историей об ошибочном диагнозе "рака матки".

Известная певица из РФ призналась, что ей диагностировали смертельную болезнь

Диана Гурцкая (фото из открытых источников)

В разговоре с Наталией Подольской Гурцкая рассказала, что больше всего ее волновало, останется ли ее единственный сын без матери.

"Все вокруг плакали, переживали за меня. Вся семья... А я почему-то не испытывала страха. Мы обратились к нескольким врачам, и одна из них спросила, почему все так беспокоятся. На самом деле ситуация была другой. Я проходила обследование целый месяц. Петро в это время очень переживал за меня", — поделилась певица.

Для справки у Гурцкой есть сын Константин, которому уже 17 лет. Парень оканчивает школу и намерен поступать в университет.

Диана Гурцкая – русская певица мегрельского происхождения. Она поддержала аннексию Крыма в 2014 году и приняла военную агрессию России против Украины. С 2017 года она внесена в базу "Миротворец". С рождения не видит.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России внезапно скончался кремлевский политик и муж российской певицы. 20 мая, в РФ ушел из жизни мужчина российской певицы Дианы Гурцкой. Как информируют российские СМИ, возвращаясь из служебной поездки, скончался заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

Российскому чиновнику, находившемуся на Кубе с делегацией образовательного министерства, стало плохо прямо в самолете, которым возвращалась в страну российская делегация. Борт из РФ экстренно совершил посадку в городе Минеральные Воды, где тамошние врачи пытались реанимационными мерами спасти мужчину российской звезды, но их усилия оказались тщетными.

Сейчас официально причины внезапной смерти не сообщают. Российские медиа пишут, что у российского заместителя Министра науки и высшего образования был сердечный приступ.



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