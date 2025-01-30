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Лиля Воробьева
Российская певица Диана Гурцкая, поддерживающая агрессивную политику России по отношению к Украине, поделилась историей об ошибочном диагнозе "рака матки".
Диана Гурцкая (фото из открытых источников)
В разговоре с Наталией Подольской Гурцкая рассказала, что больше всего ее волновало, останется ли ее единственный сын без матери.
Для справки у Гурцкой есть сын Константин, которому уже 17 лет. Парень оканчивает школу и намерен поступать в университет.
Диана Гурцкая – русская певица мегрельского происхождения. Она поддержала аннексию Крыма в 2014 году и приняла военную агрессию России против Украины. С 2017 года она внесена в базу "Миротворец". С рождения не видит.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России внезапно скончался кремлевский политик и муж российской певицы. 20 мая, в РФ ушел из жизни мужчина российской певицы Дианы Гурцкой. Как информируют российские СМИ, возвращаясь из служебной поездки, скончался заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.
Российскому чиновнику, находившемуся на Кубе с делегацией образовательного министерства, стало плохо прямо в самолете, которым возвращалась в страну российская делегация. Борт из РФ экстренно совершил посадку в городе Минеральные Воды, где тамошние врачи пытались реанимационными мерами спасти мужчину российской звезды, но их усилия оказались тщетными.
Сейчас официально причины внезапной смерти не сообщают. Российские медиа пишут, что у российского заместителя Министра науки и высшего образования был сердечный приступ.
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