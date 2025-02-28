Известная певица назвала точную дату окончания войны в Украине: сколько еще ждать

Украинская певица Ирина Билык считает, что российско-украинская война завершится до 6 апреля 2025 года. Об этом она заявила 26 февраля в эфире М1, передает портал "Комментарии".

Ирина Билык хочет подарок ко дню рождения в виде окончания войны. Фото: Ирина Билык / Instagram

"Почему-то мне кажется, что именно к моему дню рождения закончится война. Почему-то я так чувствую, что до моих концертов в Киеве, до 6 апреля", — рассказала народная артистка Украины.

"Комментарии" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский разделяет стремление президента США Дональда Трампа закончить войну как можно быстрее, но предсказывает проблемы из-за позиции российского правителя Владимира Путина.

"Я понимаю президента Трампа: он хочет сделать это быстро, но это, знаете, не диалог с кем-то. То есть у него будет много проблем с Путиным, потому что он не хочет заканчивать войну", — сказал Зеленский 26 февраля.

Читайте также на "Комментариях" — в Белом доме утверждают, что война между РФ и Украиной доживает последние дни. Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться сделки о завершении войны между Россией и Украиной на предстоящей неделе. Об этом 23 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на The Hill. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на замораживание войны по текущей линии фронта, потому что требует отдать ей полную территорию четырех украинских областей — Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской. Этот сигнал РФ четко говорит о том, что достичь мира "на этой неделе", как того хотели в Белом доме, невозможно.

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Зеленский поставил задачу добиться справедливого мира для Украины до конца 2025 года.



