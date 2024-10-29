Известная певица стала проводницей: как отреагировали украинцы

Известная певица Вера Брежнева стала проводницей поезда "Киев – Жмеринка" на один день. Певица надела форму "Укрзализныци" и попробовала себя в новой роли в рамках специального проекта. Видео работы на железной дороге она обнародовала в соцсети, сообщает портал "Комментарии".



Иллюстративное фото

Певица заменила одного из проводников поезда и выполняла все их обязанности, в частности, встречала пассажиров и проверяла билеты, а также предлагала людям постель, напитки во время путешествия.

Брежнева призналась, что она давно мечтала попробовать себя в роли проводницы. Таким образом, по ее словам, ей удалось закрыть свой давний гештальт, ведь Вера училась в Днепровском университете железнодорожного транспорта, однако не окончила вуз.

“Стала певицей, институт не окончила, но любовь к железнодорожному транспорту осталась со мной навсегда. Так что я без раздумий согласилась на предложение выйти в рейс вместо одной из проводниц в специальном проекте "Укрзализныци" ко Дню железнодорожника, который празднуют 4 ноября”, — написала она и поздравила всех железнодорожников.

Однако не все одобрили выбор устроителей. Некоторые были возмущены участием Брежневой в проекте. Они приравняли ее к предательницам Ани Лорак и Повалий:

"Предательницу Брежневу притащили в наше инфополе, давай Лободу еще и Ани Лорак. Днище"

"Почему это предательница на территории Украины и еще по железной дороге разъезжает"

"С тех пор как это у нас любителей россиян набирают для съемок постановочных реклам, да еще и в государственные компании? Считается ли нормой, что она практически все время до полномасштабного вторжения даже не вылезала из России?"

"Вы так уважаете железнодорожников, что вместо настоящих проводников, рискующих своей жизнью, уезжая под обстрелами, вы показываете предательницу Брежневу, браво".



