Известная польская актриса прокомментировала слухи о своей смерти

Польская актриса театра и кино Барбара Брыльска стала жертвой дезинформации, распространенной российскими СМИ. Желтая пресса сообщила о смерти 83-летней артистки, снискавшей всемирную славу благодаря роли в культовом фильме "Ирония судьбы". Однако на самом деле умерла другая польская актриса Барбара Рыльская, чье имя похоже на имя Брыльской.

Барбара Брыльская (фото из открытых источников)

Из-за этого недоразумения в Барбару Брыльскую стали поступать многочисленные запросы о ее состоянии здоровья. В ответ актриса решила успокоить поклонников и опровергнуть фейковую информацию.

"У меня все хорошо. Слухи о моем здоровье возникли из-за того, что некоторые журналисты перепутали меня с другой актрисой. Я — Брыльская, а ее фамилия — Рыльская. Она была немного старше меня", — прокомментировала Барбара Брыльская в телефонном разговоре. с журналистами.

Путаница, связанная с именами двух польских актрис, вызвала резонанс. Как следствие, на странице Брыльской в Википедии появилось специальное уточнение, подчеркивающее, что это два разных лица.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 13 января СМИ распространили информацию о смерти польской актрисы Барбары Рыльской , звезды фильма "Ирония судьбы, или С легким паром". Однако вскоре стало известно, что смерть произошла, но речь шла не о Барбаре Брыльской, а о ее коллеге Барбаре Рыльской.

Сообщение о смерти 88-летней актрисы Барбары Рыльской было опубликовано Ассоциацией польских деятелей театра 11 января, но уже в понедельник информация была обезображена. Барбара Рыльская работала в театрах "Комедия" и "Квадрат" в Варшаве, а также играла на сцене Народного театра в Кракове.



