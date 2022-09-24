Известная порнозвезда покидает индустрию и будет помогать людям видеть мир лучше

30-летняя американская актриса фильмов для взрослых Адриана Чечик решила остановить свою карьеру в порноиндустрии на полгода. Об этом пишет актриса, рассказала на подкасте Holly Randall Unfiltered.

Порнозвезда покидает индустрию и будет помогать людям видеть мир лучше. Фото с открытых источников

Американская актриса Адриана Чечик одна из известнейших звезд в сфере порноиндустрии. На ее профиль в Instagram подписано более четырех миллионов поклонников. Также актриса получила множество наград в индустрии фильмов для взрослых. Теперь звезда озвучила, что покидает свою работу.

На подкасте Holly Randall Unfiltered Чечик заявила, что не будет записывать видео со своим участием около 6 месяцев. Как отмечает актриса, она хочет, чтобы ее открывали с других сторон.

Я хочу, чтобы люди сначала воспринимали меня как нечто большее – говорит порноактриса.

Ранее актриса намекала, что может оставить съемки в фильмах для взрослых, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Актриса известила своих фанатов, что у нее есть определенные повреждения спинного и головного мозга. Но Чечик также говорит, что это не одна из главных причин паузы. В подкасте порнозвезда сказала, что в индустрии фильмов для взрослых ей становится скучно. Ведь женщина вся взрослая жизнь снимается в порно, постоянно находится среди своих коллег и не видит иной мир.

Также актриса сказала, что в порноиндустрии она добилась всех вершин.

В порноиндустрии я добилась всех своих целей, — подчеркнула Чечик.

Как заявила актриса, она хочет сосредоточиться на стриминге игр. На платформе Twitch у Адрианы Чечик уже более 800 тысяч подписчиков. Также звезда кино для взрослых хочет быть лайф-коучем и помогать людям осознать, какой красивый мир вокруг них.

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