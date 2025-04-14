Российскую актрису Александру Дроздову, известную по ролям в фильме "Драма" и сериале "Стрим", арестовали.

Александра Дроздова (фото из открытых источников)

Согласно сообщениям, 26-летняя актриса серьезно поссорилась со своим партнером — актером Ильей Делем, снимавшимся в фильме "Цой". В разгар конфликта она нанесла ему два ножевых ранения, одно из которых — в легкое. Потерпевшего срочно госпитализировали, пока его жизни ничего не угрожает. По информации СМИ, Илья якобы уже простил Александра и не имеет к ней претензий.

Суд над актрисой прошел недавно. Во время заседания она расплакалась и заявила, что пыталась защитить своего двухлетнего сына. По ее словам, Илья вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и схватил ребенка.

В настоящее время Александра находится под домашним арестом на срок два месяца. Продолжается расследование инцидента. В случае доказательства вины ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса выверилась на украинских коллег , осудивших войну. Российская артистка, тоже поклонница путинисского режима Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи в сериале "Сваты", в очередной раз высказалась о коллегах из Украины. Она снова критикует своих бывших коллег и исхитрила новую историю о якобы пророссийских львовянах.

Отвечая на вопрос пропагандистских СМИ, россиянка Кравченко удивилась, почему украинские коллеги говорят о политике, "ничего не понимая в ней. Еще сторонница Путина вспоминает, как была во Львове в 90-х, когда Украина еще находилась в составе СССР. актриса решила, что львовяне хотят присоединиться к РФ, но украинское руководство не позволило им этого сделать.