Российская певица Валерия, известная своей открытой поддержкой Путина и вторжение в Украину, снова вызвала волну негодования в сети своими действиями. В этот раз ее цинизм поразил не только украинских пользователей, но и самих россиян. Певица обнародовала видео, на котором исполняет советскую композицию "С чего начинается семья" на фоне развалин.

Валерия (фото из открытых источников)

Кадры из видео появились на платформе YouTube. В ролике виден разрушенный город, на фоне которого Валерия поет и восхваляет государство-агрессора. Она игнорирует ужасные последствия войны, которые оставляют после себя российские оккупанты, уже более десяти лет ведущие боевые действия против Украины. В песне речь идет о родине, однако в этом случае она начинается для певицы с разрушенных построек и человеческих трагедий.

Особое возмущение вызвало ее появление в наряде на фоне уничтоженного города, несмотря на очевидные признаки войны вокруг. Место съемки пока официально не установлено – предполагают, что это могла быть как оккупированная территория Украины, так и часть Курской области.

Видео получило негативные отзывы не только украинцев, но и среди российских зрителей. Многие обвинили певицу в романтизации войны и отметили, что руины и уничтоженные города – это лицо России:

"Из разбомбленных и разрушенных сел и городов Украины, которые Московия уничтожает одиннадцатый год, напав на Украину. Как оно петь о родине, которая поступает как нацистская Германия"

"Кринж... Разбомбили соседскую страну и поют на руинах. С чего начинается родина?! С войны? Со смерти?"

"Какой стыд, ужасно. Грудь вывалила, макияж и маникюр в кровавых оттенках, а фон – живое кладбище, украинские люди, дети погибали под завалами, а она поет о родине. И они еще что-то доказать всему миру хотят"

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что главная путинистка Кремля собралась в Украину. Путинистка и украинофобка Маргарита Симоньян, муж которой — армянско-российский режиссер Тигран Кеосаян — находится в коме, появилась на шоу путиниста Бориса Корчевникова и объявила о намерении уехать на фронт в Украину.

Примечательно, что лживая пропагандистка соврала даже в этой ситуации. Ведь она обещала отправиться убивать украинцев только в том случае, если ее муж Кеосаян впадет в кому. Режиссер действительно в коме, но Симоньян вместо обещанного фронта ходит по телестудиям и устраивает эмоциональные выступления, пытаясь вызвать жалость у зрителей.