Известная российская певица сорвалась со страховочной сетки во время концерта (ВИДЕО)

Российская певица Диана Арбенина, сначала заявлявшая о своей позиции против войны, но впоследствии сменившая риторику, упала со сцены во время собственного концерта. Инцидент произошел в петербургском клубе "А2", где она выступала перед многочисленными поклонниками.

Диана Арбенина (фото из открытых источников)

По данным российского телеграмм-канала Mash, Арбенина решила пройтись по сетке, натянутой вдоль балкона. Однако конструкция не выдержала ее веса, и певица провалилась.

На видеозаписи видно, как артистка осторожно идет по сетке, но теряет равновесие и падает вниз. Под возгласы изумленной толпы находившиеся в фан-зоне фанаты успели схватить ее за руку и помочь выбраться.

К счастью, серьезных травм удалось избежать, и этот инцидент закончился для певицы только испугом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у идома российская певица упала на сцене во время концерта. Известная в России исполнительница Кристина Орбакайте недавно приехала с концертом в Питер, во время которого возник непредсказуемый конфуз. Певица запуталась в собственном платье и грохнулась прямо на сцене. Этот момент запечатлели на видео.

После выступления Кристина Орбакайте сказала, что проживает в РФ, ответив на вопрос, как долго она пробудет здесь, вернувшись из США. Несколько позже знаменитость подловил один из журналистов, который поинтересовался, отменят ли ее концерт в Москве. Орбакайте на это сказала, что у нее "всегда все произойдет". При этом, до этого концертный тур Кристины Орбакайте по сибирским городам сорвали активисты. Им не понравилось, что дочь Аллы Пугачевой живет роскошно в Соединенных Штатах, а деньги на это зарабатывает в РФ.