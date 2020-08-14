Известная российская певица умерла в возрасте 54 лет

Валентина Легкоступова

Сегодня, 14 августа, умерла известная советская и российская певица Валентина Легкоступова. Об этом на своей странице в Instagram сообщила ее дочь Анетта Бриль.



Известно, что исполнительница песни "Ягода-малина" скончалась в 15:30 по московскому времени.

Накануне дочь певицы на своей странице в соцсети рассказала, что ее мать находилась в больнице в крайне тяжелом состоянии – Легкоступова была в коме. Анетта Бриль написала, что она 6 августа отвезла Легкоступову и ее супруга Юрия Фирсова в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения. Девушка уверяет, что раньше она не видела, чтобы ее мать пила алкоголь, тем более находилась в сильном опьянении.

С 6 по 7 августа Валентина Легкоступова совместно с супругом проходила терапию, но ночью с 7 на 8 августа ее состояние ухудшилось – она впала в кому. Оказалось, что у певицы была черепно-мозговая травма и ей срочно нужно было делать операцию.

Напомним, в возрасте 35 лет скончался известный по фильму "Битва за Севастополь" российский актер Сергей Куницкий.

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