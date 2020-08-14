Известная российская певица умерла в возрасте 54 лет

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Татьяна Веремеева
Валентина Легкоступова
Сегодня, 14 августа, умерла известная советская и российская певица
Валентина Легкоступова. Об этом на своей странице в Instagram сообщила ее дочь Анетта
Бриль.
Известно, что исполнительница песни "Ягода-малина" скончалась в 15:30 по московскому времени.
Накануне дочь певицы на своей странице в соцсети рассказала, что ее мать
находилась в больнице в крайне тяжелом состоянии – Легкоступова была в коме. Анетта Бриль написала, что она 6 августа отвезла
Легкоступову и ее супруга Юрия Фирсова в больницу в состоянии сильного
алкогольного опьянения. Девушка уверяет, что раньше она не видела, чтобы ее
мать пила алкоголь, тем более находилась в сильном опьянении.
С 6 по 7 августа Валентина Легкоступова совместно с супругом проходила терапию, но ночью с 7 на 8 августа ее состояние ухудшилось – она впала в кому. Оказалось, что у певицы была черепно-мозговая травма и ей срочно нужно было делать операцию.
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Добрый день! Хочу выступить с официальным заявлением в сложившейся ситуации, потому что весь этот поток лжи и хайпа "добрых людей" достиг каких-то невероятных масштабов и считаю нужным прояснить ситуацию. 1. Да, моя Мама Легкоступова Валентина в больнице в крайне-тяжелом состоянии и в коме. Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться. 2. Да, отвезла ее и Фирсова Ю. в наркологическую больницу я со своим супругом ещё 6 августа. Да, они оба были в состоянии сильного алкогольно опьянения. НО!!!!!!Прошу заметить, моя Мама РАНЕЕ НИКЕМ НЕ БЫЛА!!!!! замечена в употреблении спиртных напитков и мной в том числе!!!!!! , поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти, а главное, КАК такое могло произойти? 3. НЕТ!!!! У НЕЁ НЕ БЫЛО проломленной головы и ссадин на лице!!!!!!!! , как утверждает СМИ. 4. С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у неё была ЧМТ. 5. Прошу заметить очень важную вещь. Я и моя семья никого НЕ обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК. Но ряд вопросов, на который хотелось бы получить ответы, имеем. Например, почему в случае ее падения в ванной, с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние "пьяного неадеквата" не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?! Это только малая часть вопросов... Поливать грязью Фирсова Ю. я не собираюсь, так как это был выбор моей мамы. Отношение нашей семьи к нему на сегодняшний момент не имеет никакого значения. Нам важно вернуть мать, дочь и бабушку. Поэтому прошу всех остановиться выливать грязь и очернять ее имя, не разобравшись в ситуации. Всем, кто поддерживает, молится и просто с нами-огромное спасибо.
Напомним, в возрасте 35 лет скончался
известный по фильму "Битва за Севастополь" российский актер Сергей Куницкий.
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