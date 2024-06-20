Известная российская телеведущая в списке террористов за поддержку Украины

Известную российскую актрису Татьяну Лазареву, которая критикует Путина и поддерживает Украину, добавили в список террористов на сайте Росфинмониторинга. Ранее актриса уже попала под статью "иностранный агент" и теперь ей грозит до семи лет лишения свободы по обвинению в "публичной пропаганде терроризма через интернет".

Телеведущую Татьяну Лазареву признали террористкой в России

Лазарева, которая покинула Россию и переехала в Испанию, прокомментировала ситуацию:

"Мы ожидали вместе с моими адвокатами. Нас предупреждали за то, что два административных дела, которые на меня заведены, автоматически могут, могут назначить уголовную ответственность. Пока не понятно. Пока дело находится в следственном комитете и не очень понятно на какой основе. Будем ждать", — написала ведущая.

Ведущая также написала, что в любой ситуации она продолжит говорить правду. В начале полномасштабного вторжения Лазарева находилась в Киеве, где активно выражала свою поддержку Украине. Она призывала россиян протестовать и выражать свое недовольство войной. Теперь, с новыми обвинениями, она не планирует возвращаться в Россию

"Я чувствую грусть, потому что действительно, быть преследуемой на собственной родине, очень грустно. Очень грустно, что я стала для своей страны таким человеком, который якобы против нее. Я из тех людей, которые могут сказать резкую правду и таким образом помочь разобраться с какой-то проблемой", — добавила Лазарева.

Ранее “Комментарии” писали, что 2-й Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил народного депутата Украины Алексея Гончаренко к десяти годам лишения свободы. По словам нардепа, он — первый украинский депутат, осужденный в России. По информации издания "Медиазона", Гончаренко признали виновным в распространении военных "фейков", оправдании терроризма и разжигании ненависти.

