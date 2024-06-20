Известная российская телеведущая в списке террористов за поддержку Украины

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Черновалова Кристина
Известную российскую актрису Татьяну Лазареву, которая критикует Путина и поддерживает Украину, добавили в список террористов на сайте Росфинмониторинга. Ранее актриса уже попала под статью "иностранный агент" и теперь ей грозит до семи лет лишения свободы по обвинению в "публичной пропаганде терроризма через интернет".
Телеведущую Татьяну Лазареву признали террористкой в России
Лазарева, которая покинула Россию и переехала в Испанию, прокомментировала ситуацию:
Ведущая также написала, что в любой ситуации она продолжит говорить правду. В начале полномасштабного вторжения Лазарева находилась в Киеве, где активно выражала свою поддержку Украине. Она призывала россиян протестовать и выражать свое недовольство войной. Теперь, с новыми обвинениями, она не планирует возвращаться в Россию
Ранее “Комментарии” писали, что 2-й Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил народного депутата Украины Алексея Гончаренко к десяти годам лишения свободы. По словам нардепа, он — первый украинский депутат, осужденный в России. По информации издания "Медиазона", Гончаренко признали виновным в распространении военных "фейков", оправдании терроризма и разжигании ненависти.
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