Известная российская ведущая не выходит на связь в России

Сын российского художника Никаса Сафронова — Лука Сафронов — заявил, что Ксения Собчак, обещавшая взять на себя расходы на похороны рэпера Техника, пока не выходит на связь.

Ксения Собчак (фото из открытых источников)

Как рассказал Лука в комментарии пропагандистским российским СМИ, после того как Собчак получила интервью от бывшей жены покойного музыканта, она прекратила любое общение.

По словам Сафронова, женщина согласилась на интервью в надежде, что это поможет оплатить место на кладбище для ее бывшего супруга. Однако, по словам Луки, обещание так и не было выполнено. В итоге организацией прощания и всеми затратами занимается сам Сафронов, бывший другом рэпера.

"Ксения Анатольевна не помогла с похоронами и место на кладбище тоже не оплатила. Возможность помочь у нее еще есть, но она не отвечает. Надеемся, хотя надежда уже тает. Сейчас все делаем своими силами", — поделился он.

Известно, рэпер Техник скончался 4 апреля в одной из больниц Таиланда. Причиной смерти стал септический шок, приведший к отказу почти всех органов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская ведущая стала посмешищем на всю Россию . Российская ведущая Ксения Собчак, поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, показалась в новом имидже, который совсем не оценили ее подписчики. На своей странице в соцсетях Собчак опубликовала фото в готическом образе: длинное кожаное платье с акцентом на плечах, черные ногти и насыщенный макияж.

Подписчики не удержались от критики и насмешек: "Гага Анатольевна"; "На Мерлина Мэнсона стала похожа"; "Стилист явно за что-то мстил"; "Но сразу же видно, что образ-то украденный!!! Вы что, Ксения Анатольевна, думаете, что люди не поняли, что вы под Татьяну Буланову косите?"

