Известная украинская актриса борется за жизнь в реанимации

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Лиля Воробьева
Украинская актриса театра и кино, народная артистка Украины Раиса Недашковская находится в больнице и борется за жизнь.
Раиса Недашковская (фото из открытых источников)
Как сообщает издание "Обозреватель", 17 февраля, в день своего рождения, актриса попала в реанимацию киевской больницы. В столичном Доме кино должен был состояться творческий вечер в ее честь, однако принимать поздравления вместо нее пришлось ее родной сестре.
По словам сестры актрисы, сейчас состояние Раисы Недашковской удалось стабилизировать, однако она все еще остается под наблюдением врачей.
Она также отметила, что причины резкого ухудшения самочувствия пока неизвестны.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Александр Усик после боя с Фьюри попал в больницу . Промоутер украинского боксера Александр Красюк рассказал, что Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри попал в больницу. Оказалось, что Усику нужно провести проверку челюсти.Тайсон Фьюри и промоутер Фрэнк Уоррен заявили, что Александр Усик после поединка попал в больницу. На эти заявления отреагировал промоутер украинского боксера Александр Красюк и объяснил ситуацию с Усиком.
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