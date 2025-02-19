Известная украинская актриса борется за жизнь в реанимации

Украинская актриса театра и кино, народная артистка Украины Раиса Недашковская находится в больнице и борется за жизнь.

Раиса Недашковская (фото из открытых источников)

Как сообщает издание "Обозреватель", 17 февраля, в день своего рождения, актриса попала в реанимацию киевской больницы. В столичном Доме кино должен был состояться творческий вечер в ее честь, однако принимать поздравления вместо нее пришлось ее родной сестре.

По словам сестры актрисы, сейчас состояние Раисы Недашковской удалось стабилизировать, однако она все еще остается под наблюдением врачей.

"Раешке стало плохо, когда ее готовили к творческому вечеру — делали макияж. Она внезапно потеряла сознание. Прибыла "скорая", ее доставили в Октябрьскую больницу. Сначала она была в реанимации, но вчера уже переведена в обычную палату, ее состояние пока не осмотрит, сколько она еще оставила.

Она также отметила, что причины резкого ухудшения самочувствия пока неизвестны.

"Раечка имеет диабет, поэтому предполагаю, что уровень глюкозы в крови мог повыситься. Есть также проблемы с давлением, что могло повлиять на ее состояние. Врачи планируют провести детальное обследование. К тому же, накануне дня рождения она споткнулась в квартире, упала и сильно забилась, но уверяла, что все будет хорошо", — добавила сестра.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Александр Усик после боя с Фьюри попал в больницу . Промоутер украинского боксера Александр Красюк рассказал, что Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри попал в больницу. Оказалось, что Усику нужно провести проверку челюсти.

Тайсон Фьюри и промоутер Фрэнк Уоррен заявили, что Александр Усик после поединка попал в больницу. На эти заявления отреагировал промоутер украинского боксера Александр Красюк и объяснил ситуацию с Усиком.