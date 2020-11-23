kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.11.2020

BTC/USD

18335.77

ETH/USD

597.33

LTC/USD

87.45

НБУ 23.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Известная украинская гимнастка призналась, почему хотела покончить с собой
commentss НОВОСТИ Все новости

Известная украинская гимнастка призналась, почему хотела покончить с собой

Анна Ризатдинова все детство и юность посвятила тренировкам, жертвуя всем остальным

сегодня, 18:57
Автор:

Любовь Блажко

Олимпийская призерка и украинская гимнастка Анна Ризатдинова шокировала общественность неожиданным заявлением. Так, она призналась, что когда-то ее не покидали мысли о самоубийстве.

Известная украинская гимнастка призналась, почему хотела покончить с собой

Анна Ризатдинова. Фото: viva.ua

Об этом сложном периоде спортсменка рассказала в своем интервью для программы "Звездный путь". Она поделилась, что изматывающие тренировки и жесткий график лишили ее не только детства, но и юности. Для нее это было сложным испытанием, потому что пришлось отказаться не только от друзей, но даже от личной жизни. 

"Кроме спорта у меня не было ничего. Я помню, стою перед дорогой, на пешеходном переходе и думаю: "Господи, может, пусть меня уже машина сейчас собьет", – призналась в интервью девушка.

В тот момент ее остановила только мысль об олимпийской медали. Но несколько спортивных соревнований, которые оказались неудачными, все же заставили Анну в какой-то момент перестать верить в свои силы и покинуть мир большого спорта.

"Мне нужен был человек, который поверит, скажет: "Ань, куда тебя заканчивать, ты еще даже не начала", – рассказывает Ризатдинова.

И вскоре такой человек действительно нашелся – Ирина Блохина. Когда она начала заниматься с Анной, то ее результаты стремительно улучшались. Уже 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Ризатдинова завоевала бронзу. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lifestyle.segodnya.ua/lifestyle/showbiz/anna-rizatdinova-dumala-o-samoubiystve-gospodi-pust-menya-mashina-sobet-1490767.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ