Известная украинская гимнастка призналась, почему хотела покончить с собой

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Любовь Блажко
Олимпийская призерка и украинская гимнастка Анна Ризатдинова шокировала общественность неожиданным заявлением. Так, она призналась, что когда-то ее не покидали мысли о самоубийстве.
Анна Ризатдинова. Фото: viva.ua
Об этом сложном периоде спортсменка рассказала в своем интервью для программы "Звездный путь". Она поделилась, что изматывающие тренировки и жесткий график лишили ее не только детства, но и юности. Для нее это было сложным испытанием, потому что пришлось отказаться не только от друзей, но даже от личной жизни.
В тот момент ее остановила только мысль об олимпийской медали. Но несколько спортивных соревнований, которые оказались неудачными, все же заставили Анну в какой-то момент перестать верить в свои силы и покинуть мир большого спорта.
И вскоре такой человек действительно нашелся – Ирина Блохина. Когда она начала заниматься с Анной, то ее результаты стремительно улучшались. Уже 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Ризатдинова завоевала бронзу.
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