Известная украинская гимнастка призналась, почему хотела покончить с собой

Олимпийская призерка и украинская гимнастка Анна Ризатдинова шокировала общественность неожиданным заявлением. Так, она призналась, что когда-то ее не покидали мысли о самоубийстве.

Анна Ризатдинова. Фото: viva.ua

Об этом сложном периоде спортсменка рассказала в своем интервью для программы "Звездный путь". Она поделилась, что изматывающие тренировки и жесткий график лишили ее не только детства, но и юности. Для нее это было сложным испытанием, потому что пришлось отказаться не только от друзей, но даже от личной жизни.

"Кроме спорта у меня не было ничего. Я помню, стою перед дорогой, на пешеходном переходе и думаю: "Господи, может, пусть меня уже машина сейчас собьет", – призналась в интервью девушка.

В тот момент ее остановила только мысль об олимпийской медали. Но несколько спортивных соревнований, которые оказались неудачными, все же заставили Анну в какой-то момент перестать верить в свои силы и покинуть мир большого спорта.

"Мне нужен был человек, который поверит, скажет: "Ань, куда тебя заканчивать, ты еще даже не начала", – рассказывает Ризатдинова.

И вскоре такой человек действительно нашелся – Ирина Блохина. Когда она начала заниматься с Анной, то ее результаты стремительно улучшались. Уже 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Ризатдинова завоевала бронзу.

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