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Известная украинская певица показала, кто в ее постели (ФОТО)

Тина Кароль показала в постели кошку

12 марта 2025, 20:24
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Кречмаровская Наталия

Известная украинская певица Тина Кароль в своем личном Telegram-канале разместила несколько фото, на которых зафиксирована ее кошка по кличке Джавелина.

Известная украинская певица показала, кто в ее постели (ФОТО)

Фото из открытых источников

На первом фото кошка позирует, лежа на кровати. На втором снимке певица показала, как гладит Джавелину. Она оставила снимки без комментариев.

Известная украинская певица показала, кто в ее постели (ФОТО) - фото 2
Известная украинская певица показала, кто в ее постели (ФОТО) - фото 3

Фотография Тина Кароль не прокомментировала.

Что касается кошки, то издание "Гордон" пишет , что осенью 2020 года Тина Кароль рассказывала, что эта кошка приблудилась к ней, когда была еще маленьким котёнком, и певица решила оставить ее у себя. По словам Кароль, в шутку она даже называла ее своей дочерью.

По словам артистки, до полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину у кошки не было прозвища: певица называла ее котей. Весной 2022 года певица заявила, что назвала кошку Джавелиной.

Напомним, что Верку Сердючку (артиста Андрея Данилко) и его группу, как писал портал "Комментарии", не выпустили за границу. Артист на официальной странице в Instagram сообщил о переносе концертов в Европе.

“Уважаемые друзья! В связи с внезапной остановкой выдачи разрешений на выезд Министерством культуры и, несмотря на заранее представленные документы, группа Народного Артиста Украины Андрея Данилко “VERKA SERDUCHKA & BAND” не получила разрешение (письмо содействия) на выезд”, — написал Данилко. Артист сообщил о переносе европейских концертов в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте и Праге, которые должны были состояться в ближайшие дни в марте.

Артист отметил, что о новых датах концертов коллектив сообщит в ближайшее время.




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Источник: https://t.me/tinakarolofficial/1320
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