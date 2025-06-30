Известная украинская певица рассказала, почему она не смогла спасти брак с миллионером

Украинская певица Камалия поделилась деталями развода с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, с которым состояла в браке более 20 лет. В интервью проекту ТСН "Наедине" она призналась, что окончательный разрыв отношений произошел из-за конфликта, связанного с дочерью Захура от предыдущего брака — Татьяной.

Певица Камалия (фото из открытых источников)

По словам Камалии, напряжение в семье началось после начала полномасштабной войны, когда супруги находились в Лондоне. В это время Татьяна стала жить вместе с ними, и это стало причиной постоянных недоразумений.

"Когда мужчина говорит: 'Я выбираю дочь. Лучше я с тобой разведусь, чем Таню покину', хотя я никого не заставляла кого-то бросать, то для меня это было очень обидно! Он не слушал меня как свою жену, когда я говорила: 'Пожалуйста, только не под одну крышу из номы у него была своя задача — он очень хотел, чтобы семья сдружилась, но это нас разъединило", — отметила Камалия.

Певица также рассказала, что пыталась сохранить отношения, но не смогла этого сделать. Она убеждена, что семья экс-мужчины повлияла на его решение.

"Закуру я предлагала пойти к психологу, но он во все это не верит. Мне кажется, ему капали на уши. Знаю, что они не хотели, чтобы я рожала, потому что нужно делить имущество. Считаю, что все было потому", — подытожила Камалия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у идома украинская певица встретила Януковича за границей . Украинская певица Слава Каминская, ранее бывшая участницей поп-группы "НеАнгелы", а с началом полномасштабной войны выехала за границу вместе с детьми, удивила публику неожиданным фото. В соцсети она поделилась снимком, на котором якобы позирует вместе с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем — тем, что сбежал из страны еще в 2014 году.

Это фото стало первым "свежим" изображением экспрезидента за долгий период. Как написала Слава Каминская, она якобы случайно наткнулась на Виктора Федоровича на Канарских островах.