Известная украинская певица рассказала, почему она не смогла спасти брак с миллионером

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Лиля Воробьева
Украинская певица Камалия поделилась деталями развода с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, с которым состояла в браке более 20 лет. В интервью проекту ТСН "Наедине" она призналась, что окончательный разрыв отношений произошел из-за конфликта, связанного с дочерью Захура от предыдущего брака — Татьяной.
Певица Камалия (фото из открытых источников)
По словам Камалии, напряжение в семье началось после начала полномасштабной войны, когда супруги находились в Лондоне. В это время Татьяна стала жить вместе с ними, и это стало причиной постоянных недоразумений.
Певица также рассказала, что пыталась сохранить отношения, но не смогла этого сделать. Она убеждена, что семья экс-мужчины повлияла на его решение.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у идома украинская певица встретила Януковича за границей . Украинская певица Слава Каминская, ранее бывшая участницей поп-группы "НеАнгелы", а с началом полномасштабной войны выехала за границу вместе с детьми, удивила публику неожиданным фото. В соцсети она поделилась снимком, на котором якобы позирует вместе с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем — тем, что сбежал из страны еще в 2014 году.Это фото стало первым "свежим" изображением экспрезидента за долгий период. Как написала Слава Каминская, она якобы случайно наткнулась на Виктора Федоровича на Канарских островах.