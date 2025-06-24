Известная украинская певица встретила Януковича за границей: как он выглядит (ФОТО)

Украинская певица Слава Каминская, ранее бывшая участницей поп-группы "НеАнгелы", а с началом полномасштабной войны выехала за границу вместе с детьми, удивила публику неожиданным фото. В соцсети она поделилась снимком, на котором якобы позирует вместе с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем — тем, что сбежал из страны еще в 2014 году.

Слава Каминская (фото из открытых источников)

Это фото стало первым "свежим" изображением экспрезидента за долгий период. Как написала Слава Каминская, она якобы случайно наткнулась на Виктора Федоровича на Канарских островах.

На кадре Каминская сделала селфи, на котором виден состарившийся и истощенный мужчина в белой рубашке. Сама певица была в больших солнцезащитных очках, хотя на фото – темное время суток.

В то же время остается открытым вопрос: является ли это изображение настоящим, имеем ли дело с фотомонтажем, созданным с помощью искусственного интеллекта. Не исключено, что Слава Каминская просто решила пошутить с подписчиками. Тем более сложно представить, что Янукович действительно покинул территорию России, где он скрывается от украинского правосудия, учитывая действующие санкции ЕС.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Янукович получил второй приговор в украинском суде. Бывший президент Украины Виктор Янукович получил 15 лет лишения свободы по решению Подольского районного суда Киева. По результатам специального судебного производства экспрезидент признан виновным в подстрекательстве к дезертирству и организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали, что 23 февраля 2014 года Янукович в сговоре с представителями российских спецслужб организовал свой побег из страны. Экспрезидент и его окружение покинули Украину тремя российскими военными вертолетами из окраины села Урзуф в Донецкой области. После приземления в российском городе Ейск группа переместилась в Анапу, а затем военно-транспортным самолетом прибыла в оккупированный Крым.