Известная украинская актриса попала в ДТП: что произошло

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Лиля Воробьева
Украинская актриса театра, кино и телевидения Олеся Жураковская попала в неприятную ситуацию и обратилась за помощью к подписчикам. В своем блоге на Facebook артистка сообщила, что стала участницей ДТП.
Олеся Жураковская (фото из открытых источников)
Инцидент произошел на Одесской трассе – в ее автомобиль врезалась другая машина. За рулем находился мужчина, предложивший Жураковской "решить вопрос" на месте. Когда актриса отказалась, он просто скрылся с места аварии. Теперь она пытается найти виновника.
Впоследствии в комментариях к своему сообщению актриса отметила, что сама не пострадала в результате аварии.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мужчина погибшей в ДТП Анны Жук написал пугающий прощальный пост. Муж погибшей в ДТП украинского инфлюэнсера Анны Жук Владимир Билевцев впервые прокомментировал смертельную аварию, в которой он тоже пострадал. Мужчина, который, по предварительным данным, был за рулем Lexus, врезавшегося в грузовик, госпитализирован в шоковом состоянии и с травмами. Жук, сидевшая рядом на пассажирском месте, погибла. Владимир в соцсетях поделился, что отказывается верить в утрату самого дорогого человека.
Читателей Владимира насторожила фраза "до встречи". Блоггеры видели в ней намек на отсутствие желания жить или мысли о суициде. Жена погибшей призывают гнать от себя черные мысли и собраться с силами, несмотря на боль. Ему написали, что его призвание – теперь – быть отцом и вырастить детей Анны. которая будет гордиться семьей на небесах. Большинство сообщений выдержано именно в этом ключе, хотя некоторые читатели напоминают мужчине, что он и стал виновником гибели Жук.
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