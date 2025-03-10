Известная украинская актриса попала в ДТП: что произошло

Украинская актриса театра, кино и телевидения Олеся Жураковская попала в неприятную ситуацию и обратилась за помощью к подписчикам. В своем блоге на Facebook артистка сообщила, что стала участницей ДТП.

Олеся Жураковская (фото из открытых источников)

Инцидент произошел на Одесской трассе – в ее автомобиль врезалась другая машина. За рулем находился мужчина, предложивший Жураковской "решить вопрос" на месте. Когда актриса отказалась, он просто скрылся с места аварии. Теперь она пытается найти виновника.

"Только что на Одесской трассе возле Южного кладбища в мой автомобиль въехал коренастый мужчина на Фольцвагене. После того, как я отказалась "решить" на месте, он скрылся с места ДТП. Помогите мне, пожалуйста, найти этого негодяя", — написала Олеся Жураковская. Позже в комментариях к посту актриса рассказала, что сама она в аварии не пострадала.

Впоследствии в комментариях к своему сообщению актриса отметила, что сама не пострадала в результате аварии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мужчина погибшей в ДТП Анны Жук написал пугающий прощальный пост. Муж погибшей в ДТП украинского инфлюэнсера Анны Жук Владимир Билевцев впервые прокомментировал смертельную аварию, в которой он тоже пострадал. Мужчина, который, по предварительным данным, был за рулем Lexus, врезавшегося в грузовик, госпитализирован в шоковом состоянии и с травмами. Жук, сидевшая рядом на пассажирском месте, погибла. Владимир в соцсетях поделился, что отказывается верить в утрату самого дорогого человека.

Читателей Владимира насторожила фраза "до встречи". Блоггеры видели в ней намек на отсутствие желания жить или мысли о суициде. Жена погибшей призывают гнать от себя черные мысли и собраться с силами, несмотря на боль. Ему написали, что его призвание – теперь – быть отцом и вырастить детей Анны. которая будет гордиться семьей на небесах. Большинство сообщений выдержано именно в этом ключе, хотя некоторые читатели напоминают мужчине, что он и стал виновником гибели Жук.

