Известного российского клоуна выгнали из самолета за пьяный дебош

Российский телеведущий Дмитрий Хрусталев устроил скандал в нетрезвом состоянии на борту самолета авиакомпании "Россия". Инцидент произошел в России, когда юморист занял свое место в самолете, который должен был совершить рейс из Калининграда в Москву.

Дмитрий Хрусталев (фото из открытых источников)

По информации российских СМИ, некоторые пассажиры обратили внимание на то, что Хрусталев находился в состоянии алкогольного опьянения и заранее сообщили об этом членам экипажа.

До этого, еще перед посадкой, на телеведущего пожаловались другие пассажиры, среди которых были и дети — он громко выказывал недовольство у стойки регистрации. Зайдя на борт с шаткой походкой, он начал ругаться, когда стюардесса попросила показать посадочный талон.

"Ты, дура, хорошо подумала? Проведи, блин, меня к креслу", – воскликнул Хрусталев, несмотря на присутствие других путешественников, в том числе и детей.

Известно, что он имел место в бизнес-классе – 1А. После жалобы стюардессы командиру экипажа телеведущий дошел до бизнес-зоны, но сел на место 1F.

Успокаивать Хрусталева пришлось сотрудникам полиции, вызванным членами экипажа. Правоохранители приняли решение снять его с рейса, после чего передали работникам службы безопасности аэропорта. После осмотра кресла, где он сидел, самолет отправился в Москву уже без скандального пассажира.

В Министерстве внутренних дел подтвердили, что Хрусталева сняли с рейса. Как отметили в МВД, он нарушал общественный порядок, в связи с чем на него был составлен административный протокол.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец устроил пьяный дебош и драку в баре. Исполнитель из РФ Роман Билык, известный как фронтмен группы "Звери", стал инициатором пьяного дебоша в баре. Певец был агрессивным, все время провоцировал одного из посетителей, потом это все кончилось потасовкой.

Как информируют российские Telegram-каналы, эта скандальная история произошла в Самаре. С самого начала солист группы бросал семена в посетителя, пытавшегося не обращать внимание на то, как ведет себя артист.

"Оппонент фронтмена группы "Звери" сначала попытался ответить ему на словах, но это в итоге переросло в драку. Певец швырял стулья и кричал матом, его держали несколько человек. Они же и вынесли его из заведения", — выложили информацию о дебоше Билыка Telegram-каналы РФ.

