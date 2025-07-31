Известного украинского актера хотели убить: что известно

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Лиля Воробьева
Известный украинский актер Богдан Бенюк рассказал, что после возможной оккупации Украины российские захватчики планировали его убийство.
Богдан Бенюк (фото из открытых источников)
В разговоре с таблоидом Blik Бенюк уточнил, что в 2022 году россияне намеревались повторить такие преступления, как Голодомор, массовое раскулачивание и публичные расстрелы.
Он также отметил, что в этих списках были не только данные, но и имена многих украинцев.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский актер вступил в ряды ВСУ . Известный украинский актер Юрий Фелипенко, чье лицо знакомо миллионам благодаря роли в популярном сериале "Обещание Богу", отложил актерские регалии, чтобы встать на защиту своей страны в условиях российского вторжения. Он добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, присоединившись к батальону ударных БпАК "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады.
Новость о вступлении Фелипенко в армию разлетелась в сети после его поста в Instagram, где актер не только поделился своим решением, но и показал, как готовится к важной миссии вместе с побратимами. Фотографии с утренних зарядок и подготовки к присяге уже успели набрать тысячи лайков и комментариев, подчеркивая важность его шага как для фанатов, так и для широкой общественности. Фелипенко, известный своей физической подготовкой и артистическими способностями, отметил, что сейчас эти качества служат более высокой цели.