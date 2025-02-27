Известного украинского певца не выпустили из страны

Украинский музыкант и певец Дмитрий Шуров (Pianoбой) сообщил, что Министерство культуры Украины не разрешило ему уехать за границу для проведения гастрольного тура по Европе.

Дмитрий Шуров (фото из открытых источников)

Об этом артист рассказал на своей странице в Facebook.

"Сегодня вынуждены сообщить горькую новость. Наш с военным скрипачом Моисеем Бондаренко общий тур "Лучше Что есть", охватывавший 16 городов Европы, вынужденно переносится из-за того, что Минкульт не дал мне, как и многим другим коллегам, разрешение на выезд из Украины. делали рекламу", – отметил Шуров.

Он также выразил сожаление по поводу того, что музыканты не смогут вовремя передать помощь на тактическую медицину, средства на которую они собирали благодаря благотворительным концертам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мужчины пользуются возможностью и убегают из Украины . С 3 марта Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины не будет давать разрешения на выезд за границу художников и медийщиков — мужчин мобилизационного возраста. Отмечается, что министерство приостановит выдачу писем содействия выезду.

Ограничения продлятся до момента нормативно-правового урегулирования соответствующего вопроса.

В Минкульте отметили, что из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу за письмом содействия от министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки.

В министерстве пояснили, что разработали изменения, регулирующие вопросы исчерпывающих требований для принятия решения о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, работающим в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения.

