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Известной российской актрисе запретили въезд в Украину на три года

В прошлом году артистка посещала оккупированный Крым

сегодня, 16:07
Автор:

Елизавета Черных

Известной российской актрисе Глафире Тархановой закрыли въезд на территорию Украины из-за того, что она посещала оккупированный Крым. Запрет будет действовать три года. Данную информацию передает ТСН. 

Известной российской актрисе запретили въезд в Украину на три года

Известной российской актрисе запретили въезд в Украину на три года - фото из открытых источников

Артистке отказали в пересечении границы пограничники Борисполя. Согласно данным источников ТСН, актриса принимала участие в съемках российского сериала в оккупированном Крыму в прошлом году. А теперь направлялась самолетом из Стамбула. 

Тархановой не удалось пройти паспортный контроль и пришлось вернуться назад в Турцию. Сообщается, что если артистка еще раз, на протяжении трех лет, будет пытаться попасть в Украину — ей будет грозить гораздо продолжительный запрет на въезд. 

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины внесла в так называемый "черный список" российских артистов еще пять имен. Отныне в Украину официально запрещен доступ музыкальным исполнителям Денису Кляверу, Игорю Саруханову, Марку Тишману, Ольге Кормухиной и Ольге Засульской. Они пополнили список личностей, которые угрожают национальной безопасности. Вероятно, они были замечены в агрессивных высказываниях насчет Украины или же выступали в аннексированном Россией Крыму.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что российская Федеральная служба безопасности задержала украинку на границе с оккупированным Крымом, она пыталась попасть на территорию полуострова, минуя пункт пропуска, который находится под контролем России. По словам оккупантов, женщина смогла беспрепятственно пройти без документов через пункты пропуска, подконтрольные Украине. 





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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/izvestnoy-rossiyskoy-aktrise-zapretili-vezd-v-ukrainu-na-tri-goda-1720582.html
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