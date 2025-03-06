Известную певицу и ее группу не выпустили за страны

Певица Верка Сердючка, в образе которой выступает Андрей Данилко, не смогла отправиться в благотворительный концертный тур по городам Европы.

Верка Сердючка (фото из открытых источников)

Как сообщается на официальной странице артистки в Instagram, причиной стало отсутствие разрешения на выезд. Поэтому концерты в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте и Праге были перенесены на другие даты.

"В связи с внезапной остановкой выдачи разрешений на выезд Министерством культуры, несмотря на заранее представленные документы, группа Андрея Данилко – VERKA SERDUCHKA & BAND – не получила разрешения на выезд", – говорится в сообщении.

В конце февраля Министерство культуры временно прекратило выдачу разрешений для артистов-мужчин призывного возраста на выезд за границу. Приказ, ограничивавший выезд, прекратил действовать 7 марта, однако теперь разрешение нужно оформлять по новым правилам, подавая заявку минимум за 15 дней.

Стало известно, что все билеты на концерты Верки Сердючки были распроданы и некоторые зрители планировали приехать из других стран. Изменения в графике повлияли прежде всего на международных промоутеров, ведь даже перенос выступлений усложняет логистику и организацию тура.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известного украинского певца не выпустили из страны . Украинский музыкант и певец Дмитрий Шуров (Pianoбой) сообщил, что Министерство культуры Украины не разрешило ему уехать за границу для проведения гастрольного тура по Европе.

"Сегодня вынуждены сообщить горькую новость. Наш с военным скрипачом Моисеем Бондаренко общий тур "Лучше Что есть", охватывавший 16 городов Европы, вынужденно переносится из-за того, что Минкульт не дал мне, как и многим другим коллегам, разрешение на выезд из Украины. делали рекламу", – отметил Шуров.

