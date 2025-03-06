Известную певицу и ее группу не выпустили за страны

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Лиля Воробьева
Певица Верка Сердючка, в образе которой выступает Андрей Данилко, не смогла отправиться в благотворительный концертный тур по городам Европы.
Верка Сердючка (фото из открытых источников)
Как сообщается на официальной странице артистки в Instagram, причиной стало отсутствие разрешения на выезд. Поэтому концерты в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте и Праге были перенесены на другие даты.
В конце февраля Министерство культуры временно прекратило выдачу разрешений для артистов-мужчин призывного возраста на выезд за границу. Приказ, ограничивавший выезд, прекратил действовать 7 марта, однако теперь разрешение нужно оформлять по новым правилам, подавая заявку минимум за 15 дней.
Стало известно, что все билеты на концерты Верки Сердючки были распроданы и некоторые зрители планировали приехать из других стран. Изменения в графике повлияли прежде всего на международных промоутеров, ведь даже перенос выступлений усложняет логистику и организацию тура.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известного украинского певца не выпустили из страны . Украинский музыкант и певец Дмитрий Шуров (Pianoбой) сообщил, что Министерство культуры Украины не разрешило ему уехать за границу для проведения гастрольного тура по Европе.
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