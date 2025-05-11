Известную советскую актрису и звезду "Служебного романа" госпитализировали в тяжелом состоянии

Как передает российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, 88-летнюю актрису Немоляеву госпитализировали, ведь с 2015 года она периодически жаловалась на повышенное давление, аритмию, головокружение, потерю сознания, озноб, общую слабость, одышку и потемнение.

Светлана Немоляева (фото из открытых источников)

Актрисе провели оперативное вмешательство с целью восстановления нормального сердечного ритма. Последние десять лет у нее постоянные проблемы с сердцем.

По словам пропагандистов, недавно Немоляевой провели криобаллонную абляцию, во время которой врачи ликвидировали пораженные участки сердечно-сосудистой системы, стабилизировали ее состояние, и уже через три дня после процедуры пациентку выписали. Медики рекомендовали ей находиться под наблюдением кардиолога, внимательно относиться к физическим нагрузкам и контролировать состояние здоровья.

Стоит отметить, что собственную позицию по войне в Украине актриса открыто не озвучивает, придерживаясь линии многих представителей творческого сообщества, которые называют себя "вне политики", выступая за общие фразы типа "все хорошее, против всего плохого".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярную российскую актрису и звезду сериала "Каменская" экстренно госпитализировали . В России экстренно госпитализировали актрису Елену Яковлеву, известную по роли в сериале "Каменская".

По информации пропагандистского телеграмм-канала SHOT, 64-летняя актриса пожаловалась на сильнейшие боли в животе. Предварительно у нее диагностировали заболевание брюшной полости и новообразование в печени. Врачи назначили терапию, и сейчас она находится под наблюдением медиков. Ранее, в 2014 году Яковлева рассказывала, что перенесла клиническую смерть во время операции по удалению язвы желудка. Тогда ей стало резко плохо во время выступления на сцене. Яковлева имеет звание народной артистки РФ. Она снялась в более чем 100 фильмах и сериалах, в частности в "Интердевке", "Петербургских тайнах", "Последнем богатыре" и "Чебурашке".

