58-летний актер Евгений Миронов, поддерживающий политику Владимира Путина, уже больше года страдает от эмоционального и физического перенапряжения. Из-за этого у него развились проблемы со сном и тревожные расстройства, что повлекло необходимость употребления успокаивающих и снотворных препаратов. Это, в свою очередь, стало причиной серьезных проблем со здоровьем, в том числе с сердцем.

Евгений Миронов (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, Миронов был госпитализирован из-за онемения рук и резких колебаний артериального давления. Врачи обнаружили нарушения в работе сердца и после этого его срочно поместили в больницу. Сейчас актер находится в стационаре уже больше недели, его состояние стабилизировали, назначив антидепрессанты и дополнительные обследования сердца из-за нарушения АД.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у любимого исполнителя Путина экстренно госпитализировали . Известного российского певца, лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, одобряющего террористическое вторжение России в Украину, госпитализировали в больницу в российской столице.

Российские СМИ написали, что музыкант поехал в больницу в сопровождении личного врача, потому что у него проблемы с сердцем. По информации источника, в медицинском заведении Расторгуеву сделают полное обследование, также применят процедуру по восстановлению ранее имплантированного кардиовертера-дефибриллятора. Еще обнародована информация, что планируется плановая проверка сердца. В 2017 году у Расторгуева нашли патологию сердца, врачи диагностировали аритмию.

Также не раз в российских СМИ писали, что он любимый исполнитель Путина. Мол, главе Кремля очень нравятся его песни, в частности об армии РФ.

