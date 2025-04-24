Исландский актер и стронгмен Хафтор Бьорнссон, известный по роли Григора "Горы" Клигана в сериале "Игра престолов", разочаровал украинских поклонников. Недавно силач посетил русский город Красноярск.

Хафтор Бьорнссон (фото из открытых источников)

Бьорнссон принял участие в мультиспортивном фестивале Siberian Power Show, проходившем в стране-оккупанте. Его визит активно освещали организаторы и пользователи социальных сетей, связанных с событием.

Сам актер также публиковал в своем Instagram кадры из Красноярска и делился личными достижениями. В частности он установил новый рекорд турнира, подняв штангу весом 425 килограммов.

Однако в сети подобная поездка вызвала неоднозначную реакцию. В комментариях многие украинцы и сторонники Украины выразили возмущение из-за того, что известный атлет согласился на участие в мероприятии, которое проходило на территории государства-агрессора.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у американцев отношение к России достигло рекордного показателя . В 2024 году мнение американцев о России достигло самого низкого уровня за последние 35 лет. Лишь 8% опрошенных американцев благоприятно относятся к России, в то время как отрицательно – 86% респондентов.

Согласно опросу Gallup, в 2002 году 66% граждан США относились к РФ положительно, что являлось рекордным показателем. Однако после этого отношение американцев к России имеет тенденцию к понижению. В 2024 году только 8% американцев указали, что благоприятно относятся к России, а противоположного мнения придерживались 86% граждан США. Наиболее негативно американцы относились к РФ в 2023 году – 89%.

К началу полномасштабного вторжения, в 2021 году 22% американцев положительно относились к РФ, а в следующем году показатель упал до 15%.

