Известный актер покинул США после победы Трампа на выборах: официальное заявление

Американский актер и продюсер, звезда фильма "Форрест Гамп" Том Генкс шокировал своих поклонников неожиданным решением покинуть США. Причиной тому стала победа Дональда Трампа на состоявшихся 5 ноября этого года президентских выборах. Генкс, вероятно, поддерживал кандидатуру Камалы Гаррис, являвшейся фаворитом среди многих знаменитостей, и не ожидал, что Трамп снова станет президентом.

Том Генкс (фото из открытых источников)

О своем решении покинуть страну актер сообщил через прощальное письмо, в котором объяснил свои мотивы. В письме он отметил, что не был готов к повторной победе Трампа и решил "уйти" от этой политической ситуации. Генкс не раскрыл, куда именно он переехал, но добавил, что это место "определенно не является Америкой".

"С тяжелым сердцем и еще более тяжелым чемоданом я объявляю, что официально покинул страну. Да, вы не ошиблись — сейчас я пишу это из далекого, неизвестного места, откуда открывается прекрасный вид на... ну, на то, что определенно не является Америкой. Вы спросите, зачем я здесь? Президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты выборов, я подумал: "Беги, Форрест, беги!". И именно это я сделал. Пожалуйста, не думайте об этом, как о том, что я покидаю свою любимую страну — просто думайте об этом, как об очень долгом отпуске по политическим соображениям. Я вернусь. О, возможно, как раз к президенту Опры", — говорится в письме знаменитости.

Напомним, что "Комментарии" писали о реакции мира на победу Трампа на выборах в США . Дональд Трамп победил на выборах и стал новым президентом США. На результаты выборов в США отреагировали мировые лидеры, приветствовавшие Дональда Трампа с победой на президентских выборах.