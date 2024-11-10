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Известный актер покинул США после победы Трампа на выборах: официальное заявление

Том Генкс разочарован результатом голосования

10 ноября 2024, 22:15 comments1434
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Лиля Воробьева

Американский актер и продюсер, звезда фильма "Форрест Гамп" Том Генкс шокировал своих поклонников неожиданным решением покинуть США. Причиной тому стала победа Дональда Трампа на состоявшихся 5 ноября этого года президентских выборах. Генкс, вероятно, поддерживал кандидатуру Камалы Гаррис, являвшейся фаворитом среди многих знаменитостей, и не ожидал, что Трамп снова станет президентом.

Известный актер покинул США после победы Трампа на выборах: официальное заявление

Том Генкс (фото из открытых источников)

О своем решении покинуть страну актер сообщил через прощальное письмо, в котором объяснил свои мотивы. В письме он отметил, что не был готов к повторной победе Трампа и решил "уйти" от этой политической ситуации. Генкс не раскрыл, куда именно он переехал, но добавил, что это место "определенно не является Америкой".

 "С тяжелым сердцем и еще более тяжелым чемоданом я объявляю, что официально покинул страну. Да, вы не ошиблись — сейчас я пишу это из далекого, неизвестного места, откуда открывается прекрасный вид на... ну, на то, что определенно не является Америкой. Вы спросите, зачем я здесь? Президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты выборов, я подумал: "Беги, Форрест, беги!". И именно это я сделал. Пожалуйста, не думайте об этом, как о том, что я покидаю свою любимую страну — просто думайте об этом, как об очень долгом отпуске по политическим соображениям. Я вернусь. О, возможно, как раз к президенту Опры", — говорится в письме знаменитости.

Известный актер покинул США после победы Трампа на выборах: официальное заявление - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о реакции мира на победу Трампа на выборах в США . Дональд Трамп победил на выборах и стал новым президентом США. На результаты выборов в США отреагировали мировые лидеры, приветствовавшие Дональда Трампа с победой на президентских выборах.




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Источник: https://thedirect.com/article/did-tom-hanks-leave-the-country-new-rumors-explained
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