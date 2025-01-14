Известный актер потерял свое имение в пожаре: его реакция удивляет

На прошлой неделе в Калифорнии распространился большой лесной пожар, заставивший эвакуировать около 200 тысяч человек. Многие потеряли свои дома, в частности такие известные звезды, как Мел Гибсон, Пэрис Хилтон, Энтони Хопкин и Джошуа Джексон. Именно последний заявил, что после того, как его дом сгорел, он чувствует себя "невероятно счастливым".

Актер Джошуа Джексон. Фото из открытых источников

Канадский актер Джошуа Джексон, известный по ролям Пэйси Виттера в сериале "Залив Доусона" и Питера Бишопа в сериале "Грань" в интервью The Hollywood Reporter рассказал, как чувствует себя после потери дома из-за пожара в Калифорнии.

"Во-первых, и самое главное, все ближайшие люди, пострадавшие от пожара, чувствуют себя хорошо. Моя дочь, моя семья, мои соседи благополучно эвакуировались. К сожалению, мой прекрасный дом не пережил пожар. Но сегодня мне невероятно посчастливилось быть окруженным людьми, которых я люблю", – сказал Джексон.

Джошуа Джексон родился в Ванкувере, однако рос до 8 лет в Лос-Анджелесе в доме в районе Топанга-Каньон. После развода родителей Джексон вернулся в Канаду, но в 2001 году выкупил дом своего детства и снова поселился в Калифорнии. Именно это здание было уничтожено пожаром в Лос-Анджелесе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об актере Меле Гибсоне, который вернулся домой после интервью и был шокирован, ведь потерял все — сгорел его дом в Лос-Анджелесе. В другом интервью Гибсон выдвинул ужасную теорию заговора по пожарам в Лос-Анджелесе.

Также "Комментарии" писали, что голливудская актриса трагически погибла во время пожара в Лос-Анджелесе.