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Известный актер потерял свое имение в пожаре: его реакция удивляет

Я чувствую себя счастливым, сказал Джошуа Джексон после того, как потерял дом в пожаре в Лос-Анджелесе.

сегодня, 16:30
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Slava Kot

На прошлой неделе в Калифорнии распространился большой лесной пожар, заставивший эвакуировать около 200 тысяч человек. Многие потеряли свои дома, в частности такие известные звезды, как Мел Гибсон, Пэрис Хилтон, Энтони Хопкин и Джошуа Джексон. Именно последний заявил, что после того, как его дом сгорел, он чувствует себя "невероятно счастливым".

Известный актер потерял свое имение в пожаре: его реакция удивляет

Актер Джошуа Джексон. Фото из открытых источников

Канадский актер Джошуа Джексон, известный по ролям Пэйси Виттера в сериале "Залив Доусона" и Питера Бишопа в сериале "Грань" в интервью The Hollywood Reporter рассказал, как чувствует себя после потери дома из-за пожара в Калифорнии.

"Во-первых, и самое главное, все ближайшие люди, пострадавшие от пожара, чувствуют себя хорошо. Моя дочь, моя семья, мои соседи благополучно эвакуировались. К сожалению, мой прекрасный дом не пережил пожар. Но сегодня мне невероятно посчастливилось быть окруженным людьми, которых я люблю", – сказал Джексон.

Джошуа Джексон родился в Ванкувере, однако рос до 8 лет в Лос-Анджелесе в доме в районе Топанга-Каньон. После развода родителей Джексон вернулся в Канаду, но в 2001 году выкупил дом своего детства и снова поселился в Калифорнии. Именно это здание было уничтожено пожаром в Лос-Анджелесе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об актере Меле Гибсоне, который вернулся домой после интервью и был шокирован, ведь потерял все — сгорел его дом в Лос-Анджелесе. В другом интервью Гибсон выдвинул ужасную теорию заговора по пожарам в Лос-Анджелесе.

Также "Комментарии" писали, что голливудская актриса трагически погибла во время пожара в Лос-Анджелесе.



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Источник: https://www.hollywoodreporter.com/news/local-news/joshua-jackson-statement-home-destroyed-los-angeles-fire-1236107374/
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