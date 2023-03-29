Известный британский путешественник станет "послом Украины"

Известный британский путешественник Бер Гриллз стал первым британским послом UNITED24 и будет продвигать направление "Восстановление Украины". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на телеграмм-канал президента Украины.

Зеленський та Бер Гріллз

"Бер Гриллз поддерживает Украину с первых дней полномасштабной войны, — написал Владимир Зеленский. — Его образовательная компания BecomingX вместе с Amazon и Accenture разрабатывает учебную платформу BecomingX Ukraine для украинцев. Через год противостояния российскому вторжению поддержка таких людей, как Бер Гриллз, очень важна. Вместе с другими послами UNITED24 он будет распространять правду о войне и будет объединять мир для помощи Украине".

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United24 – это глобальная инициатива в поддержку Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российского вторжения в Украину. По состоянию на 7 декабря 2022 года, было привлечено более 237 миллионов долларов из 110 стран.

Эдвард Майкл "Беар" Гриллз – британский путешественник, телеведущий и писатель. Наиболее известен благодаря телепрограмме "Man vs. Wild" ("Выжить любой ценой"). Она выходит на Channel 4 для Великобритании и на Discovery Channel для США, Европы, Азии и Африки. В программе Гриллз высаживается в диких местах, показывая зрителям, как выживать. Она выходит с октября 2006 года, на сегодняшний день вышло семь сезонов.

Кратко концепцию данной передачи можно описать так: Бера выбрасывают в разных точках Земли, и главной его задачей является добраться до цивилизации. По ходу серии можно увидеть много интересного и полезного: как питаться в условиях нехватки провизии, как разжигать огонь без спичек, какие виды укрытий для ночевки можно соорудить из подручных средств, как определять стороны мира без компаса, что следует помнить о безопасности в дикой природе и т.д. В программе были продемонстрированы такие трюки как подъем Гриллза на скалу, парашютный прыжок с вертолета, аэростата и самолета, полет на параплане, восхождение по леднику, пересечение речных порогов, поедание непереваренных остатков медвежьих экскрементов, питие собственной мочи, борьба с аллигатором, сон внутри верблюжьей туши, прыжок с водопада и многие другие. Гриллз также рассказывает истории о потерявшихся или погибших в дикой природе путешественниках.

Программа транслируется для аудитории более чем в 1,2 миллиарда человек, став одной из рейтинговых программ канала "Discovery".

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