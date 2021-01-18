Известный голливудский актер признался в алкогольной зависимости

Известный голливудский актер, звезда фильмов "Лига справедливости" и "Исчезнувшая" Бен Аффлек признался, что серьезно страдал от алкогольной зависимости и проходил курс лечения.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

В одном из своих интервью он рассказал, что испытывал страсть к алкогольным напиткам и особенно это чувство усилилось во время съемок супергеройского фильма "Лига справедливости". Бен Аффлек признался, что роль Бэтмена в этом фильме ему далась не легко, но он согласился ради своих детей, которые хотели видеть отца в роли супергероя.

"Я сыграл Бэтмена, потому что хотел сделать это для своих детей... Я надел этот костюм на день рождения моего сына, и это стоило каждого мгновения страданий в "Лиге справедливости"", – отметил актер.

Бен рассказал, что считает алкогольную зависимость своей "пожизненной борьбой". Два года назад он прошел курс лечения и признался, что в этот тяжелый период жизни его очень поддержала бывшая супруга Дженнифер Гарнер.

Звезда "Лиги справедливости" рассказал, что актеры, сценаристы и режиссеры часто страдают какими-то зависимостями и для Голливуда это привычное дело, но он никогда не приходил на съемочную площадку в нетрезвом виде, как иногда это делали его коллеги. Аффлек признался, что пил в одиночестве и засыпал с бутылкой виски в руках.

Сейчас он не употребляет алкогольные напитки и чувствует себя прекрасно. По словам актера, процесс излечения от зависимости был для него действительно поучительным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жизнь Бена Аффлека начала меняться в лучшую сторону после того, как он закрутил роман с "девушкой Бонда" Анной де Армас. Их отношения стремительно развиваются, и по информации инсайдеров, пара давно живет вместе. Также актер познакомил свою возлюбленную со своими детьми и им удалось найти общий язык.

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