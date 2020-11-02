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Известный итальянский актер умер в свой день рождения

Актер был госпитализирован 1 ноября, а сегодня римские врачи зафиксировали смерть актера

сегодня, 22:16
Автор:

Диденко Светлана

Ушел из жизни известный деятель, музыкант, звезда с итальянского кино и телевидения. Произошло это сегодня в одной из клиник в Риме.

Известный итальянский актер умер в свой день рождения

Фото: la Repubblica

Джиджи Пройетти умер в свой день рождения в возрасте 80 лет. Итальянская пресса сообщает, что причиной смерти стала сердечная недостаточность, которой страдал человек.

Он был госпитализирован 1 ноября, впоследствии ему стало хуже. Сегодня римские врачи зафиксировали смерть актера.

Джиджи Пройетти родился и прожил всю жизнь в Риме. По образованию он юрист, но уже в 60-х годах прошлого века начал карьеру в театре и получал первые роли в кинофильмах. Пройетти часто работал "голосом", актер озвучивал фильмы.

Широкой общественности актер известен прежде всего как комедийный персонаж. Он снялся в таких фильмах и сериалах как Пиноккио, Черный цвет для дома, Итальянский ресторан, дочь д'Артаньяна, Угадай, кто придет на Рождество и многие другие.

Со своей женой актер прожил 53 года. В браке имел две дочери.

Напомним, "Комментарии" сообщали о недавней смерти Шона Коннери, который прославился благодаря роли Джеймса Бонда.


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Источник: Корреспондент.net
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