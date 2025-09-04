Известный итальянский модельер Джорджо Армани скончался: что известно

Итальянский дизайнер и один из самых влиятельных модельеров современности Джорджо Армани скончался на 92-м году жизни. Об этом 4 сентября сообщила компания Armani Group.

Джорджо Армани умер. Фото из открытых источников

В июне 2025 года Армани впервые в своей карьере пропустила Неделю мужской моды в Милане, отказавшись от проведения показов из-за проблем со здоровьем. Компания тогда объяснила, что он восстанавливается после болезни, однако детали не вскрывали.

Теперь Armani Group сообщили о смерти Джорджо Армани в возрасте 91 года. В сообщении говорится, что дизайнер ушел из жизни в окружении самых близких людей.

"С безграничной грустью Armani Group объявляет о смерти своего создателя, основателя и постоянной движущей силы: Джорджио Армани", — говорится в заявлении.

Армани, также известный в мире как Re Giorgio, то есть "Король Джорджо", стал синонимом сдержанной роскоши и безупречного стиля. Его подход к моде изменил представление о мужских и женских костюмах, сделав их одновременно изящными и комфортными.

Его личное состояние оценивается в 11 миллиардов долларов. На момент смерти Джорджо Арман занимался не только одеждой, но и другим бизнесом, в частности в сфере предметов домашнего обихода, парфюмерии, книг, цветов, клубов и ресторанов.

Armani Group сообщила, что 6 и 7 сентября в Милане будет обустроена похоронная камера, где все желающие смогут отдать последнее уважение дизайнеру. Частная церемония похорон Армани состоится позже, дата не уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о списке лучших дизайнеров в мире моды. Также в нем присутствует легендарный Джорджо Армани.