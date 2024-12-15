Известный певец публично "разнес" россиян: что произошло

Российский музыкант Андрей Макаревич, публично выступивший против вторжения РФ в Украину и переехавший в Израиль, продолжает критиковать политику Кремля во время своих концертов.

Андрей Макаревич (фото из открытых источников)

В интервью YouTube-каналу "Эклеры Галициной" он обратился к россиянам с призывом "проснуться".

"В 1945 году, когда советская армия уже подходила к Берлину, многие немцы продолжали считать, что немецкая армия подходит к Москве. Такова была сила пропаганды. Потом проснулись, ничего", — сказал Макаревич. Ранее музыкант признавался, что скучает по природе России, однако заявил, что возвращаться в страну-агрессор не планирует. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лайма Вайкуле резко критикует россиян и называет их идиотами. Известная певица Лайма Вайкуле резко высказалась в отношении россиян. 69-летняя артистка назвала их идиотами из-за незаинтересованности в политических делах. Популярная певица Лайма Вайкуле, которая поддерживает Украину и осуждает агрессию России, рассказала, что россияне объясняли ей свою позицию тем, что они "дети советского времени" и не разбираются в политике. Вайкуле заявила, что в Греции таких людей называли идиотами, потому что они не интересовались политикой. Кроме того, Вайкуле объяснила свое отношение к россиянам. По ее словам, с людьми, которые поддерживают Путина и до сих пор верят в пропаганду Кремля, не о чем говорить. В итоге латвийская певица заявила, что не будет выступать в России, пока там не произойдут сильные перемены, однако, по ее словам, она, вероятно, не доживет до этого времени. Посмотреть отрывок интервью Вайкуле, где она называет россиян зомби и идиотами можно ниже

